Ve falta ayuda Ucrania amenaza con un nuevo reparto del mundo

Vladímir Zelenski

KIEV.- La falta de asistencia internacional a Ucrania conllevaría divisiones en Europa y en la OTAN, que amenazarían con un nuevo reparto del mundo, advirtió el presidente ucraniano Vladímir Zelenski.

En una entrevista al grupo mediático alemán ARD, el mandatario del país eslavo esbozó las consecuencias de la interrupción de la ayuda internacional a Ucrania tanto para su propio país como para el mundo.

Aseguró que, ante el bloqueo de nueva financiación por EE.UU., «Europa no logrará proporcionar la asistencia a nivel que Ucrania recibía, ni en armas ni en finanzas».

Al mismo tiempo, indicó que la interrupción de ayuda estadounidense causada por divisiones políticas internas «tiene influencia negativa sobre algunos líderes europeos».

Por lo tanto, el cese de asistencia por parte de EE.UU. se traduciría, en primer lugar, en la carencia de armas y finanzas para Ucrania, segundo, en el debilitamiento de la unión entre EE.UU. y Europa, y, en tercer lugar, en que la propia Europa se dé cuenta de que, si Ucrania fracasa y Putin avanza, quedará sola para hacer frente a Rusia, sostuvo el líder ucraniano.

«Será una amenaza seria, y Putin la aprovechará al 100 % y esto será una señal de que la OTAN tampoco será tan fuerte, porque si EE.UU. se separa, alguien más tendrá una opinión diferente sobre la OTAN», dijo.

EE.UU. tiene una fuerte influencia sobre la política de sanciones, recordó, por lo tanto, su retirada del apoyo tendrá consecuencias en este aspecto, y llevaría a la realineación de fuerzas en el mundo.

Zelenski también habló sobre el canciller alemán Olaf Scholz, asegurando que entiende que, si Ucrania fracasa en su resistencia, Rusia quedará más cerca de Alemania.

«No puedo decirle dónde ocurrirá. ¿En Alemania, en las fronteras de Polonia o en el Báltico? No puedo decírselo. Y no puedo decirle quién, Dios no lo quiera, será el primero en ese camino. Pero creo que el canciller se da cuenta de que existe ese riesgo. Y es, definitivamente, la Tercera Guerra Mundial. Dondequiera que Rusia ataque, este o aquel país de la OTAN, significaría en cualquier caso el comienzo de la Tercera Guerra Mundial», aseveró.

«Occidente le permitió a Moscú empezar»

Al mismo tiempo, Zelenski señaló la responsabilidad de Occidente en la operación militar que Rusia lanzó contra Ucrania en febrero de 2022.

Según él, los prerrequisitos se formaron cuando los países occidentales no reaccionaron apropiadamente a la reunificación de Crimea con Rusia por el referéndum en 2014.

«La débil reacción de Occidente en 2014 le permitió a Moscú empezar en 2022», explicó.

Prácticas de movilización

Preguntado sobre las medidas elaboradas para engrosar las filas militares y asegurar la rotación en el frente, Zelenski respondió que se encuentran esperando un proyecto de ley al respecto del Ministerio de Defensa.

Reconoció que «hay casos» de representantes del Ejército que recorren las calles buscando chicos que no van hacia las comisarías militares. Aseguró oponerse a estas prácticas, y pidió a los militares y a los diputados optar por una manera más moderna de reclutamiento.

«Es decir, vivimos en una época de digitalización, y somos un país muy digitalizado, y establecimos este proceso durante la covid-19, y en la guerra. No es cuestión de resolver este asunto en el mundo moderno», expresó.

Pagar a Ucrania, no a ucranianos

Zelenski llamó a los ucranianos de edad de movilización que abandonaron el país, tras el inicio del conflicto bélico, a regresar a Ucrania, y resaltó que esto no significa necesariamente que deban estar en el frente.

«Es una cuestión de justicia, estas personas deben pagar impuestos, hay personas que se fueron y no volvieron, y no volvieron a sus puestos de trabajo y este es su derecho. Pero, si son ciudadanos de Ucrania, tienen que pagar impuestos», dijo.

Precisó que la gente que abandonó el país se llevó el dinero al extranjero. Mientras, la asistencia que reciben de los Gobiernos de los países de su estancia queda por fuera de Ucrania. Por lo tanto, sería mucho mejor si dichos Gobiernos proporcionaran este dinero al presupuesto de Ucrania, que redistribuiría estos fondos en función de dónde esté una u otra persona, aclaró.