Vaticano afirma Papa León XIV recibe hoy el alta hospitalaria

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CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa León XIV ha sido autorizado a recibir el alta médica y abandonar el hospital tras someterse a una operación para extirpar un tumor canceroso del pulmón, ha anunciado este sábado el Vaticano.

«Tras la evaluación de los médicos esta mañana, el Papa León XIV será dado de alta hoy del hospital Gemelli, donde ha estado ingresado para una intervención en el pulmón derecho», señaló en un comunicado la oficina de prensa del Vaticano.

«Abandonará el hospital a primera hora de la tarde y regresará al Vaticano. Mañana dirigirá la oración del Ángelus desde la ventana del apartamento pontificio», añadió.

Los médicos han explicado que la decisión se ha tomado después de que los análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaran que se encontraba en condiciones de recibir el alta.

El pontífice, de 71 años, se ha estado recuperando en el hospital Gemelli de Roma desde que fue sometido a la operación el martes.

El Vaticano ha indicado a comienzos de esta semana que durante el procedimiento «se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho», y confirmó además el diagnóstico de un «adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias».

«El Santo Padre permaneció en el quirófano unas 3 horas, y la duración de la operación propiamente dicha fue de unos 90 minutos. La cirugía fue un éxito y no hubo complicaciones», añadió.

El jueves, los médicos señalaron que una radiografía de tórax había mostrado una «buena recuperación» del pulmón afectado.

sp-am