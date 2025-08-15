Vaguada y una onda generarán aguaceros y tormenta eléctrica

SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para la tarde de este viernes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en San Pedro de Macorís, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Azua, La Vega, Santiago, San Juan y otras localidades.

Dijo que las lluvias están asociadas al paso de una vaguada y una onda tropical.