Vaguada provocará más lluvias, tormentas y ráfagas de viento

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SANTO DOMINGO.- Un vaguada generará este miércoles más lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias regiones de la República Dominicana.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que en la mañana las precipitaciones serán afectarán principalmente localidades del litoral caribeño y durante la tarde se extenderán hacia el noroeste, la zona fronteriza, cordillera Central, el valle del Cibao y el sureste.

Las autoridades advirtieron posibles inundaciones urbanas repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en áreas vulnerables.

Las demarcaciones en mayor riesgo son San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, El Seibo, San Pedro de Macorís, Pedernales, Hato Mayor, Barahona, Independencia, Bahoruco, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Peravia, Monte Plata, La Altagracia y La Romana.

TEMPERATURAS Y RECOMENDACIONES

Las temperaturas continuarán calurosas durante el día, con máximas entre 29 y 31 grados Celsius y mínimas de 22 a 23 grados.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales, evitar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.

jt-am