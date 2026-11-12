Vaguada provoca aguaceros y tronadas este jueves en la RD

SANTO DOMINGO.- Una vaguada, combinada con el arrastre de humedad del viento del sureste, provoca aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento este jueves en localidades del suroeste, sureste, nordeste, la cordillera Central y la zona fronteriza, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Desde las primeras horas de la mañana se reistran chubascos dispersos y tronadas aisladas en Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, entre otras zonas del litoral caribeño, donde se registraron precipitaciones durante la madrugada.

Las temperaturas se mantienen ligeramente calurosas por el viento cálido y húmedo del sureste. Indomet recomendó ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

En la noche, las temperaturas descenderán de forma gradual, principalmente en zonas montañosas.