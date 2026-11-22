SANTO DOMINGO, 22 de noviembre 2026.- La incidencia de una vaguada ha provoca este domingo aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas de la República Dominicana.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante las horas de la mañana se registran chubascos dispersos, principalmente en localidades de las costas atlántica y caribeña, los cuales serían de mayor intensidad en la tarde.

Las lluvias podrían ser más frecuentes e intensas en las provincias Monte Cristi, Valverde, Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Dajabón, La Vega, Espaillat, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monseñor Nouel, San Juan, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo y San Pedro de Macorís, así como en el Gran Santo Domingo y otras localidades cercanas.

Ante estas condiciones, se recomienda a los residentes en zonas vulnerables mantenerse atentos a los boletines y orientaciones emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

GRAN SANTO DOMINGO

Para el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este se pronostican nubes dispersas durante la mañana, seguidas de incrementos nubosos en horas de la tarde, con aguaceros y tormentas eléctricas.

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