Vaguada generará aguaceros, tronadas y ráfagas de viento

SANTO DOMINGO.- Una vaguada generará este viernes aguaceros, tronadas y ráfagas de viento, en varias provincias, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Dijo que durante la mañana las precipitaciones afectarán principalmente La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís, y en la tarde El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Pedernales, Independencia, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata, Azua, La Vega, Santiago y Elías Piña.

Explicó que el resto del país permanecerá con cielo de pocas nubes y ligeramente grisáceo, debido a la leve concentración de polvo del Sahara.

ACTIVIDAD CICLONICA

Informó que vigila una onda tropical localizada cerca de la costa occidental de África, la cual está produciendo aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas.

Anunció que durante el fin de semana e inicios de la próxima semana, las condiciones ambientales podrían favorecer un desarrollo gradual de ese sistema.

Dijo que en las próximas 48 horas, la citada onda tropical presenta una probabilidad muy baja de alcanzar la categoría de ciclón tropical; sin embargo, en los próximos siete días, la probabilidad aumenta a un 40 %.