URUGUAY: Presidente electo aboga por región fuerte y unión Mercosur

Luis Lacalle Pou

MONTEVIDEO.- El presidente electo de Uruguay, el centroderechista Luis Lacalle Pou, aseguró este sábado, durante el acto de celebración por el triunfo electoral, que su país necesita una región fuerte y que mantendrá «la mejor de las relaciones» con sus pares del Mercosur.

El futuro mandatario uruguayo fue recibido este sábado al mediodía por miles de militantes que se reunieron en la rambla de Montevideo para festejar la victoria del pasado domingo en la segunda vuelta de las elecciones nacionales.

En aquella instancia, Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN, centroderecha) había superado al candidato del Frente Amplio (FA, izquierda) por un margen que fue considerado «empate técnico» debido a que la diferencia era menor que la de los votos pendientes por escrutar.

Estos votos -denominados observados- son aquellos emitidos por personas que sufragaron en un circuito (mesa) diferente al suyo por algún motivo justificado.

El pasado jueves las cifras arrojadas por el segundo escrutinio terminaron de confirmar el triunfo de Lacalle Pou en la segunda vuelta.

Respecto a estos días de incertidumbre, en los que había una tendencia clara en favor del líder nacionalista pero que no podían confirmarlo como presidente, Lacalle Pou destacó la señal que Uruguay le dio al mundo por la paz y la estabilidad mostrada.

«Podíamos estar cuatro días en esta democracia sólida en paz esperando los resultados. No saben el orgullo que me hacen sentir, me inflaron el pecho en el mundo, eso es lo que tenemos que cuidar porque nuestra construcción democrática (…) no está hecha de grandes gestas solamente, de grandes acuerdos, está en la vida cotidiana», subrayó.