URUGUAY: Emotivo adiós político a José ‘Pepe’ Mujica en el Senado

Los expresidentes uruguayos José Mujica y Julio María Sanguinetti se abrazan el día de su adiós político.

URUGUAY.- Dos líderes, dos grandes figuras de la democracia uruguaya dicen adiós a la política: José ‘Pepe’ Mujica y Julio María Sanguinetti. El Senado despidió este martes a los dos expresidentes entre aplausos en un Palacio Legislativo repleto en el que, por un momento, se olvidaron todas las diferencias ideológicas.

Como «Pepe» Mujica explicó, a sus 85 años, tras una vida de combate político, deja su asiento en el Senado no por culpa de los hombres sino por culpa del virus.

«Me voy porque me está echando la pandemia»

«Sinceramente, me voy porque me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y estar por todos lados y estoy amenazado por doble circunstancia, por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica -explicó Mujica-. Y le quiero transmitir a los jóvenes: hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae».

Su historia es digna de una película. Mujica pasó de empuñar un fusil como guerrillero a abrazar la democracia y convertirse entre 2010 y 2015 en uno de los presidentes más carismáticos e influyentes.

En cuanto a Sanguinetti, deja la política a los 84 años, tras dos periodos al frente del país, 1985-1990 y 1995-2000. Los senadores uruguayos no escatimaron en sus discursos elogios hacia uno y otro.

Con este doble adiós, Uruguay demuestra una vez más una estabilidad institucional envidiable en una Latinoamérica inmersa en las diferencias políticas extremas.

