Uruguay elige presidente entre Álvaro Delgado y Yamandú Orsi

Montevideo (EFE).- Unos 2,7 millones de personas acuden a los 7.225 centros de votación habilitados para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que Uruguay para elegir entre una de las dos fórmulas: la del oficialismo (Álvaro Delgado y Valeria Ripoll) o la de la oposición (Yamandú Orsi y Carolina Cosse).

Al igual que ocurrió en las elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre, el voto es obligatorio -tal como lo marca la Constitución Nacional- y quien no acuda a las urnas será multado.

Un hombre con su hija votan en un colegio electoral, durante la segunda ronda de las elecciones presidenciales, este domingo, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Gastón Britos



Delgado promete gobernar para todos

El candidato por el oficialista Partido Nacional, Álvaro Delgado, aseguró este domingo que quiere ser “el presidente de todos los uruguayos” sin importar si lo votaron o no.

“El camino que uno elige para ganar es el camino que te legitima a gobernar para todos. Yo a partir de mañana quiero ser presidente de todos los uruguayos. Los que me votaron hoy y los que no me votaron”, enfatizó.

El candidato por el Partido Nacional, Alvaro Delgado, deposita su voto en un colegio electoral, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, este domingo, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Armando Sartorotti

En ese sentido, el candidato del oficialismo dijo que este domingo la gente no elige partidos, sino a quién va a dirigir el país y con qué proyectos.

“Los uruguayos en estas horas van a decidir por cinco años para adelante”, dijo.

Orsi, enfocado en la Presidencia

Entre tanto, el candidato por el opositor Frente Amplio, Yamandú Orsi, aseguró este domingo que quiere ser presidente de Uruguay y que fue en busca de ese objetivo sin pensar en otros planes.

En las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en octubre, Orsi no formó parte de ninguna lista como candidato a ocupar una banca en la Cámara de Senadores o en la de Diputados.

El candidato Yamandú Orsi ejerce su derecho al voto en la segunda ronda de las elecciones presidenciales de Uruguay, en Canelones este domingo. EFE/ Gastón Britos

Consultado por eso, apuntó: “Quiero ser presidente de Uruguay. Fui solo para eso sin pensar en otros planes. Hay uno solo y hacia eso voy. Voy a ser militante toda mi vida y voy a participar en la actividad política siempre”.

Asimismo, teniendo en cuenta lo mostrado por las últimas encuestas, dijo que esperaba que el final fuera parejo.

“Desde que existe el balotaje siempre es muy parejo. Un balotaje polariza y hasta ahora ha sido siempre muy parejo. ¿Por qué tendría que ser distinto?”, enfatizó.

Mayoría simple

Para convertirse en el sucesor de Luis Lacalle Pou al candidato ganador le bastará con obtener una mayoría simple. Quien obtenga la victoria gobernará Uruguay entre el 1 de marzo de 2025 y el 1 de marzo de 2030.

Por la noche, los centros de votación cerrarán a las 19:30 hora local (22:30 GMT) y se espera que dos horas después las consultoras presenten sus primeras proyecciones.