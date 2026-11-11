Un muerto y varios atrapados por colapso edificio Brooklyn

NUEVA YORK 12 Nov.- Al menos una persona ha muerto, otra se encuentra en estado crítico y varias más han quedado atrapadas este miércoles tras el derrumbe de un edificio de tres plantas en el barrio de Flatbush, en el distrito neoyorquino de Brooklyn.

El colapso de la estructura se ha producido pasadas las 16.00 horas (hora local) en las inmediaciones del cruce entre las avenidas Bedford y Flatbush, según han informado fuentes policiales y ha recogido el diario ‘The New York Times’.

El inmueble se ha venido abajo sobre un foso correspondiente a una obra de construcción adyacente, arrancando la fachada de las viviendas y dejando al descubierto la estructura interna del edificio.

Fuentes policiales han confirmado la muerte de un ciudadano en el lugar de los hechos, mientras que los servicios de emergencias han evacuado a un segundo herido en estado crítico al hospital Kings County.

Hasta la zona se han desplazado decenas de efectivos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés), que trabajan manualmente entre los escombros para rescatar a las personas que permanecen atrapadas.

Entre las personas rescatadas del lugar figura una niña de corta edad que ha sido evacuada en camilla y en estado consciente por los equipos de socorro, según ha detallado el defensor del pueblo de la ciudad, Jumaane Williams, presente en la zona de la tragedia.

De acuerdo con los registros de la edificación recogidos por el citado medio, el inmueble afectado fue construido en 1930 y albergaba cuatro viviendas. El Departamento de Edificios de la ciudad de Nueva York había emitido el pasado mes de marzo una orden de paralización de las obras de demolición en el solar contiguo, imponiendo una multa de 10.000 dólares (9.000 euros) a la propiedad tras constatar que la estructura existente había sido completamente derribada sin los permisos pertinentes.

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