Un 54% dominicanos tiene confianza en Danilo, dice encuesta CID Gallup

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana le tiene confianza al presidente Danilo Medina, según una encuesta nacional de la consultora CID Gallup Latinoamérica.

En un documento de prensa, la entidad sostiene que Medina se mantiene en números positivos.

“Se les consultó a dominicanos mayores de edad sobre las labores del mandatario y más de la mitad de los dominicanos (54%) considera que él (Medina) hace lo mejor para el pueblo, lo que demuestra confianza, quién después de ocho años en la silla presidencial sale calificado positivamente”, expresa el documento.

¿Qué preocupa a las familias dominicanas?

Luis Haug, gerente de CID Gallup, afirmó que las preocupaciones en el seno de los hogares, normalmente, no son las mismas que los problemas nacionales. “Para comenzar, la corrupción en el gobierno no es algo que preocupa cuando la familia se une en casa. Lo que más se menciona en los hogares dominicanos actualmente es el costo de la vida. El dinero no alcanza para cubrir las necesidades básicas que tienen los miembros del hogar”, agregó.

Dice que tres de cada diez ciudadanos menciona el costo de la vida como su principal problemática dentro del hogar.

Al mismo tiempo, las familias (24%) comentan sobre la inseguridad ciudadana y el desempleo. “Esta última variable ha mantenido un comportamiento similar en todas las mediciones, desde 2018 (11%)”.

En tanto, la crisis sobre los servicios públicos parece estar mejorando, solamente 14% de las personas comentaron este problema como uno de los principales en 2019, en promedio, fue de un 20%.

A nivel de problemas país, el primer lugar lo ocupa el crimen y violencia que enfrenta esta Isla. En segundo lugar, el 15% de la población encuestada menciona la corrupción en el Gobierno y el 14%, el desempleo ubicándose en el tercer puesto de importancia y finalmente, la preocupación por los servicios públicos de agua y luz (7%) ha disminuido respecto a septiembre de 2019 (12%).

A pesar de que aún se nombra el alto costo de la vida, la población dominicana considera que existe un progreso en la economía y el panorama es más positivo, en comparación con la última encuesta de CID Latinoamérica.

Las familias dominicanas consideran que su situación económica ha mejorado desde setiembre 2019, cuando un 46% consideraba que su economía era peor, en enero 2020 esta cifra bajó a un 39%.

Sobre el estudio

CID Gallup, que dice está caracterizada por su trayectoria de más de 40 años en la región latinoamericana y del Caribe, realizó 1,247 encuestas en territorio dominicano, logrando una muestra representativa de la población con un margen de error de ±2.8 y un nivel de confianza de 95%.

of-am