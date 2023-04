UCRANIA: La guerra parece estar en punto muerto un año después

Más de un año después de que Rusia comenzara la invasión de Ucrania parece que la guerra en este último país ha entrado en una fase de parálisis.

Kiev ha logrado frenar el Ejército ruso y las tropas del Kremlin han conseguido en estos meses realizar muy pequeños avances en algunas zonas del frente.

Las posiciones de las tropas rusas y ucranianas llevan meses prácticamente sin moverse, lo que puede llevar a pensar que el conflicto puede prolongarse durante años.

«Da la sensación de que el conflicto está en un punto muerto, desde el punto de vista de la evolución de las posiciones de cada uno de los contendientes», afirma el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, José Ángel López.

Rusia se ha quedado muy lejos de cumplir su supuesto objetivo de llevar a cabo una guerra relámpago en el país vecino e imponer allí un Gobierno títere. Pero Moscú también ha demostrado tener «una gran capacidad de adaptación», según explica la investigadora del Real Instituto Elcano, Mira Milosevich, en la mesa redonda ‘La Guerra en Ucrania, año dos’. «Avanza lentamente, pero avanza», añade.

Sobre la batalla de Bajmut, una ciudad en la región de Donetsk en la que las tropas rusas y ucranianas libran la batalla más larga y mortífera desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, López opina que tanto Rusia como Ucrania «han hecho de un enclave, que no es particularmente estratégico, una especie de hito».

«En el caso de Rusia para dar sensaciones de que tiene algún tipo de avance después de muchos meses sin haber tenido ninguna evolución positiva desde el punto de vista militar, y desde el lado de Ucrania, hacerlo como una especie de bastión de la resistencia», añade.

Consolidar los territorios conquistados, no ir más allá

Yevgueni Prigozhin, el jefe de los mercenarios del grupo Wagner, ha hecho recientemente un llamamiento para que se declaren como cumplidos los objetivos de la campaña militar rusa en Ucrania y se centren las acciones militares en defender los territorios que ya han sido conquistados por Moscú.

«Para las autoridades de Rusia y la sociedad en general es necesario poner punto final a la operación militar especial«, escribió Prigozhin en un artículo publicado a través de Telegram, en el que añadió que lo ideal sería «anunciar que Rusia ha conseguido los resultados que perseguía, y en cierto modo lo hemos hecho».

López señala que el hecho de que el jefe del grupo Wagner diera por conseguidos los objetivos de establecer una conexión territorial de toda la franja sur de Ucrania hasta Crimea y decir que las tropas rusas pueden dejar de avanzar militarmente y consolidar sus posiciones, muestra que «Rusia no puede ir más allá».

«Da la sensación de que porque las sanciones puedan empezar a surtir efecto o bien por puro agotamiento, Rusia no puede ir más allá, pero está por ver si efectivamente, en el caso de Ucrania, también puede hacer algo más -que no es poco- que sujetar el enclave de Bajmut», opina el profesor de la Universidad Pontificia Comillas. «Dada la evolución que ha tenido el conflicto de más de un año, no se me ocurre que Rusia esté planeando ningún otro tipo de estrategia de conquista de territorios adicionales», añade., recalca.