Ucrania niega estar involucrada ataques de drones contra Moscú

KIEV.- Las autoridades de Ucrania se han desentendido este martes de los ataques con drones ejecutados contra la capital de Rusia, Moscú, y han ironizado que «los drones vuelven con protestas explosivas contra los autores del terrorismo aéreo de Rusia».

El principal asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha indicado que Kiev no está directamente involucrado en los ataques y ha incidido en que «los drones protestan y se niegan a atacar a civiles ucranianos». «Incluso la inteligencia artificial es ya más inteligente que el más visionario de los líderes militares y políticos de Rusia», ha dicho en su cuenta en la red social Twitter.

Así, ha hecho hincapié en declaraciones al programa de radio del periodista ruso Aleksandr Pliushchev, opositor al Kremlin, en que lo sucedido «no es interesante», si bien ha manifestado que se trata de un mensaje a «todos los que creen que por algún motivo pueden jugar un juego desnivelado y destruir otro país soberano con absoluta impunidad».

«Tras 15 meses no han entendido que no pueden repetir lo que pasó en 2014», ha indicado, en aparente referencia a la anexión de la península de Crimea. «Seguirán diciendo que van a poner de rodillas a todo el mundo. No pasará. Tendrán que responder por todo», ha zanjado, según ha recogido la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

DICEN HABER INTERCEPTADO OCHO DRONES

Horas antes, el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber interceptado ocho drones en Moscú y acusó a Ucrania de estar detrás de «un ataque terrorista». Por su parte, el alcalde de la ciudad, Sergei Sobianin, apuntó a daños materiales, mientras que el gobernador de moscú, Andréi Vorobiov, hizo un llamamiento a la calma a la población.

Rusia denunció a principios de mayo un intento de asesinato contra el presidente, Vladimir Putin, tras ser interceptados dos drones en los alrededores del Kremlin. Asimismo, acusó a Ucrania de estar detrás del ataque, si bien Kiev se distanció de lo sucedido y aseguró que no había tenido nada que ver.

UCRANIA PIDE ALEMANIA ENVIAR MISILES

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, ha pedido este martes al Gobierno alemán enviar misiles de crucero ‘Taurus’ al país «lo antes posible» para hacer frente a las ofensivas del Ejército ruso en el país.

Renikov ha asegurado así que el número de este tipo de misiles, que cuentan con un rango de 500 kilómetros, depende de las «capacidades de la parte alemana para suministrarlos» y ha insistido en que «son necesarios».

En este sentido, ha recordado que en julio de 2022 Ucrania recibió varios sistemas de lanzamisiles HIMARS procedentes de Estados Unidos y sistemas ‘Mars’ de Alemania. «Es por ello que solicitamos a Occidente más misiles de este tipo», ha aseverado en una entrevista con la cadena de televisión Deutsche Welle.

«Ahora estamos pidiendo ‘Taurus’ de Alemania y SCALP de Francia», ha puntualizado el ministro, que ha afirmado que las autoridades alemanas todavía no han tomado una decisión al respecto. «El proceso está en marcha», ha añadido.

SP-AM