UCRANIA: Prorrusos dicen controlan ya el puerto de Mariúpol

Una vista del teatro de Mariupol dañado durante los combates en la ciudad, en el este de Ucrania

Las milicias prorrusas han tomado el puerto de Mariúpol, informó el líder separatista de la región de Donetsk, Denís Pushilin. Hora antes, el dirigente prorruso había llamado a «intensificar la operación de liberación» del Donbás. Las autoridades ucranianas confirman el recrudecimiento del combate y denuncian que Rusia busca hacerse con la región ubicada al este de Ucrania. «Mariúpol está destruida. Hay decenas de miles de muertos. Pero aun así, los rusos no detienen la ofensiva. Quieren hacer de Mariúpol un ejemplo», declaró el presidente Volodímir Zelenski. Además de Mariúpol y Donestk, las tropas rusas mantienen su ofensiva en Járkov, que ha sido bombardeada en 66 ocasiones en las últimas 24 horas, informó un alto mando militar de Moscú. El titular de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, explica por qué el ataque continúa pese a que las negociaciones de paz están en marcha. «En la primera ronda de negociaciones el presidente Putin ordenó hacer una pausa en las hostilidades, en el curso de la operación militar especial. Cuando estábamos convencidos de que los ucranianos no iban a dialogar se decidió que no habría pausas para las siguientes rondas de negociaciones hasta que se alcanzara un acuerdo definitivo, hasta que se firmara», dijo. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó este lunes que más de 1800 civiles han perdido la vida en Ucrania en lo que va de guerra. De esos, 150 eran niños. La gran mayoría fueron alcanzadas por armamento explosivo, tanto procedente de misiles como de bombardeos.