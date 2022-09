Ucrania dice haber recuperado 6 mil kilómetros de su territorio

El presidente Volodímir Zelenski ha señalado que Ucrania ha recuperado más de 6000 kilómetros cuadrados de su territorio en el este y en el sur del país.

En la huida que Rusia denomina reagrupación, las tropas rusas dejaron atrás mucho material, municiones, tanques y diferentes medios de transporte.

Según el Ejército ucraniano, los rusos también han dejado los territorios sembrados de minas y cadáveres.

RUSIA DICE LO CONTRARIO

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte envía otro mensaje distinto, señalando que Rusia ha realizado lanzamientos de ataques «masivos» de alta precisión en todas las direcciones operativas.

El portavoz del ministerio, Igor Konashenkov, ha destacado que como resultado las pérdidas diarias de militares ucranianos y mercenarios superaron las 800 personas entre muertos y heridos.

¿Hacia una amplia movilización en Rusia?

La reciente victoria ucraniana en el este del país ha sacado a primer plano el tema de una amplia movilización en Rusia y reavivado las polémicas al respecto.

«Una operación militar puede ser detenida en cualquier momento. La guerra no se puede detener, termina con la victoria o con la derrota. Me refiero a que estamos en guerra y no tenemos derecho a perderla», declaró hoy el líder de los comunistas rusos, Guennadi Ziugánov.

Por ello, defendió que «es necesaria una movilización total del país».

Esa opinión es compartida por muchos expertos y blogueros militares rusos: el líder chechén, Ramzán Kadírov, criticó los errores cometidos en el campo de batalla y se mostró dispuesto a enviar a 10.000 hombres al frente.

Los prorrusos destacaron que las fuerzas ucranianas en Járkov eran ocho veces mayores que las rusas.

«En estos momentos no estamos hablando de esto», de una movilización, afirmó por su parte Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Según la prensa, el presidente ruso, Vladímir Putin, considera que la mayoría de los rusos no está dispuesta a enviar a sus hijos a combatir en Ucrania.

Cada vez son más las voces que abogan por una movilización, especialmente después de la reciente retirada rusa de la región ucraniana de Járkov, aunque el Kremlin aseguró este martes que dicho asunto no está en la agenda del presidente, Vladímir Putin.

SCHOLTZ LLAMÓ A PUTIN Y LE PIDIÓ QUE RETIRARA LAS TROPAS RUSAS DE UCRANIA El canciller alemán, Olaf Scholz, instó al presidente ruso, Vladimir Putin, a retirar completamente de Ucrania sus tropas en virtud de las dificultades derivadas de una contraofensiva de las fuerzas de Kiev, de la cual no dio ninguna precisión. Ambos mandatarios acordaron seguir en contacto. Scholz urgió a Putin, en una llamada que duró 90 minutos, a buscar «una solución diplomática tan rápido como sea posible, basada en un alto del fuego, una retirada completa de sus fuerzas de combate y el respecto a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania», informó el portavoz del canciller alemán, Steffen Hebestreit. Scholz subrayó que de producirse nuevas medidas destinadas a la anexión de territorio ucraniano, estas no quedarían «sin respuesta» y que en ningún caso las nuevas líneas serían «reconocidas». En cuanto a la central nuclear de Zaporiya, «el canciller llamó a impedir cualquier paso hacia la escalada e implementar de inmediato las medidas recomendadas en el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)», la agencia nuclear de la ONU que dirige el argentino Rafael Grossi, recalcó Hebestreit. El Ministerio de Exteriores de Rusia informó que el canciller Sergei Lavrov y varios miembros de su delegación recibieron los visados estadounidenses para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas que se inauguró este martes, pero denunció que Estados Unidos «está violando sus obligaciones» dado que otros integrantes del equipo aún no tienen su documentación. Rusia espera «que se emitan visados para la delegación al completo y que se emitan las directrices necesarias sobre los asuntos logísticos del viaje dadas las sanciones impuestas por Estados Unidos» en represalia a la invasión de Ucrania, comunicó el Ministerio de Exteriores. El 77° periodo de sesiones de la Asamblea General se inauguró hoy y el debate general tendrá lugar del 20 al 26 de septiembre en Nueva York. Está previsto que Rusia tome la palabra el 24. Este anuncio se produce una semana después de que Rusia se quejara ante Naciones Unidas de que la Casa Blanca no había concedido el visado a ninguno de los miembros de la delegación rusa. RUSIA DENUNCIA «PARCIALIDAD» POR PARTE DE LA ONU Rusia denunció este martes la «parcialidad» creciente del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, luego de que acusara este lunes al Kremlin de querer acallar a los opositores. Según dijo el representante ruso, Ilia Barmin, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, existe un «aumento sin precedentes de politización y parcialidad» del Alto Comisionado. Moscú abandonó el Consejo hace meses, cuando la Asamblea General de la ONU votaba su expulsión por la invasión de Ucrania. Pero dispone de estatus de observador y por tanto tiene derecho de respuesta, al igual que otros países. En ese marco, Barmin acusó a la ONU de ignorar las pruebas de «crímenes del régimen de Kiev en el Donbás y las atrocidades de los combatientes ucranianos». También le reprochó no tener el «valor» de condenar el envío de armas occidentales a Ucrania.

Pero tras la invasión de Ucrania, varios dirigentes rusos fueron sancionados por Estados Unidos, entre otras cosas, con prohibiciones para entrar en su territorio.