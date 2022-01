TURQUIA: Erdogan no ve realista una invasión de Rusia a Ucrania

Recep Tayyip Erdogan

TURQUIA, 18 Ene.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha expresado este martes que considera que la posible invasión de Ucrania por parte de Rusia es «poco realista» y ha pedido debatir este tipo de cuestiones con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

«No creo realista la perspectiva de una incursión rusa en Ucrania. Ucrania no es un país ordinario, es un país fuerte. Además, para que Rusia dé tal paso, necesitaría revisar la situación existente en el mundo y también la suya. Voy a hablar con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, que visitó Ucrania. También necesitamos debatir estos asuntos con el señor Putin», ha dicho durante una rueda de prensa.

Para él, la idea de un conflicto en Ucrania «no es tolerable». «Las guerras deben convertirse en cosa del pasado», ha dicho, según informaciones de la agencia de noticias Anatolia.

Así, ha matizado que Ucrania no es un «país cualquiera sino uno fuerte» y ha insistido en que antes de tomar medidas, «Rusia debe analizar y revisar su situación en la zona y en el mundo». «Estas regiones ya no pueden tolerar más guerras. No estaría bien. Tenemos que eliminar las guerras de la historia política», ha señalado.

En relación con una posible invasión, Erdogan ha afirmado que la postura de Turquía sería «clara», «tanto como lo pueda ser frente a una Crimea ocupada».

Rusia ha rechazado en varias ocasiones las acusaciones sobre una «actividad agresiva» respecto a Ucrania y una posible invasión. Así, ha calificado de «ridículas» estas declaraciones y ha insistido en que se trata de una «excusa» para aumentar el despliegue militar junto a sus fronteras.

of-am