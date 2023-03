TURISMO: Cuatro jardines de ensueño

POR GEORGINA CRUZ

Las flores, con su pureza, fragancia, y belleza, nos inspiran a ser mejores seres humanos. Las sembramos, disfrutamos, admiramos, y regalamos a amigos y amantes. Y a veces se las damos también a los que no nos aprecian. Como escribió el poeta y patriota cubano José Martí: “Cultivo una rosa blanca en junio como en enero… para el amigo sincero que me da su mano franca…y para el cruel que me arranca el corazón conque vivo cardo ni oruga cultivo…cultivo una rosa blanca.”

Cada primavera, cuando las flores están en su apogeo, me encanta visitar por lo menos un jardín para disfrutar de un rato de relajación recreando mis sentidos con el colorido, aroma y tacto de los capullos repletos de promesas de belleza. Aquí van cuatro jardines de ensueño que se encuentran entre mis favoritos tras frecuentes visitas a través de los años:

· El Festival Internacional de Flores y Jardines de Epcot en Disney World – Presentado desde ahora hasta el 5 de julio, este evento anual ofrece bellos topiarios con toques de fantasía que personifican a los queridos personajes de Disney incluyendo princesas, Mickey, Minnie, Goofy, el Pato Donald, los siete enanitos y muchos más –entre los nuevos este año están los populares personajes de “Encanto,” Mirabel, Antonio, Isabel y Luisa. Además de los populares y fotogénicos topiarios hay jardines flotantes, una bella Casa de Mariposas dedicada a este precioso insecto (¡yo nunca me la pierdo!), flores por doquier, comidas y bebidas especiales, talleres de jardinería, actividades para los chicos y entretenimiento en vivo. Muchos de los eventos están incluídos en la entrada al parque. Para informes, visita EPCOT International Flower & Garden Festival | Walt Disney World Resort (go.com).

· Butchart Gardens, Victoria, Canadá – En la Isla Vancouver, cerca de la ciudad Victoria, en la linda provincia de British Columbia donde es costumbre que los residentes salgan a contar las flores cada primavera (y la suma total es en billones –22 billones en 2022) se encuentra este bello jardín de 55 acres establecido hace 118 años. Un sitio apacible de gran belleza y de fama mundial (recibe más de un millón de visitantes cada año) cuenta con 900 variedades de plantas florales que se pueden admirar por lindos trechos al aire libre y en 26 invernaderos. Informes: The Butchart Gardens – Over 100 Years in Bloom – Victoria, Canada

· Keukenhof Gardens, Países Bajos – Ubicado cerca de Amsterdam en Lisse, Holanda, este jardín dedicado a los tulipanes es el parque floral mayor de Europa, abierto del 23 de marzo al 14 de mayo de este año. Cada primavera, más de 7 millones de bulbos de tulipanes florecen en un espectáculo divino, con flores de todos los colores menos el negro (¡aunque están tratando de crear un tulipán negro también!) en jardines y campos que se extienden hasta el horizonte. Entre los jardines temáticos el “Red Romance Garden” está considerado como uno de los sitios más románticos de Holanda con flores en rojo y blanco, y nadie se va sin sacarle una o varias fotos al jardín con el pintoresco e icónico molino de viento. Informes: Welcome to Keukenhof.

· Gardens By The Bay, Singapur – Uno de los íconos de Singapur, ciudad-estado en el Asia, este espectacular jardín de 249 acres se encuentra en el área del Marina Bay Waterfront, en el corazón de la ciudad. Entre mis atracciones favoritas se encuentran el “Supertree Grove” (los Super-árboles), un grupo impresionante de jardines verticales en forma de árboles de 25 a 50 metros de altura. Por las noches en la sección de los Super-árboles se ofrece un espectáculo de luces y música memorable. Otro imperdible es la Cúpola de las Flores (“Flower Dome”) el mayor invernadero de cristal del mundo según Guinness World Records en el 2015 y con miles de plantas y árboles de cinco continentes incluyendo orquídeas y magnolias, Además de estas atracciones Gardens By The Bay cuenta con jardines temáticos y conservatorios.

Informes: https://www.gardensbythebay. com.sg .

