Donald Trump reitera a Putin necesidad de una transición pacífica en Venezuela

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante más de una hora el viernes, oportunidad en la que discutieron sobre el informe Mueller, Venezuela y Corea del Norte, dijo la Casa Blanca.

Trump y Putin hablaron por más de una hora sobre varios asuntos, la primera conversación que se conoce desde diciembre y desde que comenzaron las tensiones en Venezuela, donde Washington respalda al líder opositor Juan Guaidó y Moscú apoya al presidente Nicolás Maduro.

Hace un mes, cuando Rusia envió un contingente de fuerzas especiales a Caracas, Trump había dicho a periodistas: “Rusia debe salir”. El viernes, el mandatario estadounidense no mencionó las tropas.

“Habló sobre muchas cosas, Venezuela fue uno de los tópicos”, agregó Trump a periodistas en la Casa Blanca.

“Y él (Putin) no busca involucrarse en Venezuela, salvo en la medida en que quiere que algo positivo ocurra en Venezuela, y yo siento lo mismo. Queremos que haya ayuda humanitaria; en este momento la gente muere de hambre, no tienen comida, no tienen agua”, dijo.

Trump reiteró la necesidad de una transición pacífica en Venezuela durante la conversación telefónica con el líder ruso, indicó la portavoz presidencial.

Cuando se le preguntó acerca de una reunión en el Pentágono sobre la situación en Venezuela, Sanders reiteró la postura de Estados Unidos de que “todas las opciones siguen estando sobre la mesa”. Rusia está ayudando a apuntalar al gobierno asediado de Nicolás Maduro, que Estados Unidos quiere ver derrocado.

“Estamos viendo diferentes frentes”, dijo sobre Venezuela. “No tengo ningún anuncio nuevo o cambio de dirección. Continuamos apoyando al pueblo de Venezuela y el presidente continúa presionando para que la ayuda sea entregada a esa gente. Más allá de eso, no tengo actualizaciones, pero todas las opciones siguen estando en la mesa. … El presidente hará lo que sea necesario, si es necesario”.

La portavoz presidencial, Sarah Huckabee Sanders, dijo a los periodistas que Trump y Putin hablaron sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo nuclear multilateral entre Estados Unidos, Rusia y China, o una extensión del actual acuerdo nuclear estratégico entre Estados Unidos y Rusia.

En relación a la investigación de 22 meses realizada por el fiscal especial Robert Mueller sobre la influencia rusa en las elecciones de 2016, que “ambos líderes sabían que no hubo colusión” dijo Sanders.