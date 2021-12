Trump recurre ante el Supremo para ocultar documentos asalto

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) presentó este jueves (23.12.2021) un recurso ante el Tribunal Supremo para mantener ocultos unos 700 documentos sobre el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, en el que murieron cinco personas.

El republicano busca impedir que los Archivos Nacionales de EE.UU., que tienen la custodia de esos documentos, se los entreguen al comité de la Cámara de Representantes que investiga el suceso.

El contenido exacto de esos documentos se desconoce, pero supuestamente se trata de correos electrónicos, borradores de discursos y registros de llamados y visitas que podrían revelar qué pasó exactamente en la Casa Blanca durante el asalto al Capitolio y los días que rodearon ese suceso. Trump incluso ha pedido a sus cercanos que no colaboren con el proceso investigativo del Parlamento.

En su recurso, los abogados de Trump defienden que él «no es un ciudadano cualquiera» y que, como expresidente, goza de derechos especiales reconocidos en la doctrina del «privilegio ejecutivo», lo que significa que no pueden divulgarse sin su permiso ciertas informaciones. Sin embargo, el millonario ya no es presidente, por lo que hasta ahora todos los jueces que han considerado el caso han determinado que ya no goza de ese «privilegio ejecutivo».