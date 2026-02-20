Trump dictó arancel global de 10% aplicable casi de inmediato

Trump anunció que la medida entra en vigor de inmediato.

WASHINGTON.- «Es un gran honor para mí haber firmado, desde el Despacho Oval, un arancel de 10 % para todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato», anunció el presidente de Estados Unidos en su cuenta de Truth Social.

El anuncio lo hizo al poco de que la Corte Suprema de EE.UU. invalidara los gravámenes que había dictado previamente.

El núcleo de la disputa se centró en la interpretación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés).

La Administración Trump argumentó que esta ley, que permite al presidente «regular» el comercio exterior durante una emergencia nacional, le confería la autoridad para imponer aranceles de manera unilateral y sin límites preestablecidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que el poder de «regular» no equivale al poder de «gravar».

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, subrayó que la facultad de imponer aranceles es «muy claramente una rama del poder impositivo».

Recordó que la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso, y solo a este organismo, «acceso a los bolsillos del pueblo» a través de la recaudación de impuestos. Por lo tanto, cualquier delegación de ese poder al Ejecutivo debe ser explícita y clara.

ARANCELES DE AGOSTO 2025

En agosto de este año, el presidente Trump impuso aranceles comerciales a múltiples países. Los gravámenes, cuyos montos oscilan entre el 10 % y el 41 %, fueron denominados en una orden ejecutiva como «aranceles recíprocos ajustados».

El mandatario asegura que los aranceles son «la mejor herramienta» para ayudar a los trabajadores estadounidenses y apoyar a las empresas que producen productos fabricados en EE.UU.

RECIBIRA MAS DE 600 MIL MILLONES EN ARANCELES

Trump anunció que EE.UU. recibirá más de 600.000 millones de dólares en aranceles. «Hemos recaudado, y pronto recibiremos, más de 600.000 millones de dólares en aranceles, pero los medios de comunicación falsos se niegan a hablar de ello porque odian y faltan al respeto a nuestro país», escribió en su cuenta de Truth Social.

Además, el mandatario indicó que, gracias a los aranceles, «desde el punto de vista financiero y de la seguridad nacional», EE.UU. se convirtió en un país «mucho más fuerte y respetado».

