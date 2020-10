Trump desmiente rumores sobre su salud; Senado EEUU suspende labores

Donald Trump mientras hablaba desde el hospital donde está internado.

WASHINGTON.- Fuentes anónimas cercanas a los reporteros que cubren habitualmente la información de la Casa Blanca afirman que los signos vitales del presidente estadounidense, Donald Trump, han sido «muy preocupantes» en las últimas 24 horas y que las próximas 48 serán críticas para la salud del mandatario, que está ingresado en un hospital tras dar positivo por COVID-19.

Horas antes de difundirse esta supuesta filtración, el médico personal de Trump, Sean Conley, aseguraba que estaba evolucionando «muy bien», no tenía fiebre ni necesitaba oxígeno».

«Está de un humor excepcionalmente bueno. Y de hecho, mientras completábamos nuestras rondas multidisciplinarias esta mañana, lo que nos dejó fue: «Siento que podría salir de aquí hoy». Y ese fue un comentario muy alentador del presidente», aseguraba el doctor Conley en una rueda de prensa.

Partidarios del mandatario, que dentro de un mes juega la reelección en las urnas, se han congregado en las inmediaciones del hospital militar Walter Reed de Bethesda, en el estado de Maryland, al que fue llevado el viernes oficialmente como medida de precaución.

El misterio sobre el verdadero estado de salud de Donald Trump consterna a los estadounidenses.

Trump publica video para desmentir deterioro de su salud

El presidente ha publicado nuevamente un video para desmentir el deterioro de su salud por el coronavirus.

«Llegué aquí, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos que hacer a Estados Unidos grande de nuevo», asegura Trump en el vídeo en el que añade: «creo que estaré de vuelta pronto».

Sus simpatizantes celebraron las buenas noticias en los alrededores del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesd, donde está ingresado desde el viernes 2 de octubre.

