Tribunal aplaza la lectura de la sentencia del caso Antipulpo

SANTO DOMINGO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para las 5 de la tarde de este miércoles la lectura de la sentencia contra los imputados en el caso de supuesta corrupción administrativa desmantelado en la denominada operación Antipulpo, entre ellos Alexis y Carmen Magalys Medina, hermanos del expresidente de la República Danilo Medina.

La emisión de la sentencia estaba programada inicialmente para las 11:00 de la mañana, pero llegada esta hora el tribunal empezó a ponderar la decisión, por lo que el fallo fue pospuesto para la tarde.

El Ministerio Público solicitó al tribunal que imponga una condena de 20 años de prisión contra Alexis Medina, así como el pago de 400 salarios mínimos, mientras que para José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda pidió 15 años de cárcel y el pago de 200 salarios mínimos.

Igualmente, 10 años de cárcel para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Fernando Rosa y para la exvicepresidenta administrativa de esa entidad Carmen Magalys Medina.

Una pena similar fue solicitada contra Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas.

De igual forma, el Ministerio Público solicitó 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos para Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.

En cuanto a Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, el exministro de Salud Pública Freddy Hidalgo y el excontralor de la República Rafael Antonio Germosén, solicitó cinco años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.

El Ministerio Público, además, requirió una condena de tres años contra Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

El órgano del sistema de justicia solicitó que todos los acusados sean condenados a la inhabilitación para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos por 10 años, al decomiso de todos los bienes incautados producto de las actividades ilícitas, y a la degradación cívica consistente en la pérdida de los derechos civiles, políticos y de ciudadanía reconocidos por la Constitución.

En relación con Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, solicitó una pena de cinco años de prisión suspendida y una multa de 500 salarios mínimos.

De acuerdo con el Ministerio Público, Alexis Medina supuestamente dirigía un entramado de corrupción del que formaban parte su hermana Carmen Magalys y varios exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros, que aprovecharon sus vínculos con el poder político para enriquecerse mediante actividades ilícitas en perjuicio del Estado.

El órgano persecutor asegura que el imputado encabezó un presunto entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano a través de la Oisoe y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La Oisoe, disuelta en 2021, fue el epicentro de la corrupción donde Alexis Medina, con la complicidad de altos funcionarios, ejecutó un esquema fraudulento que incluyó la compra de contratos, la notificación de cesiones de crédito ficticias y la adjudicación irregular de obras públicas, siempre de acuerdo con la acusación.