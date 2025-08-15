Todos los ojos puestos en la cumbre entre Putin y Trump

ANCHORAGE.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne esta jornada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la ciudad de Anchorage, en Alaska, escenario de una cumbre que se presume crucial para abordar la resolución del conflicto ucraniano, así como distintos temas de la agenda tanto internacional como bilateral con miras a restablecer los lazos entre las dos potencias.

Se trata del primer encuentro entre Putin y Trump desde 2019, cuando ambos se reunieron en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón. El mandatario ruso había viajado por última vez a Estados Unidos en septiembre de 2015, cuando asistió en Nueva York al debate anual de la Asamblea General de la ONU, por lo que llevaba casi una década sin visitar el país norteamericano. La última vez que Putin se reunió personalmente con un mandatario estadounidense fue en junio de 2021, en Suiza, donde celebró una cumbre con Joe Biden.

Putin también se convertirá en esta jornada en el primer líder en la historia de Rusia que visita Alaska, un lugar cargado de connotaciones simbólicas, ya que perteneció a Rusia hasta 1867, año en que el zar Alejandro II concretó la venta de ese territorio y de sus islas adyacentes a Estados Unidos.

En los días previos a la cumbre, Kiev y varios países europeos se mostraron preocupados ante la posibilidad de que Trump acepte las propuestas de Putin para resolver el conflicto ucraniano sin tener en cuenta la postura del líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, informó Axios.

Esta semana, el Ministerio de Defensa de Rusia advirtió que Ucrania podría llevar a cabo una posible provocación con numerosas víctimas civiles en vísperas de la cumbre. Según el organismo, se planeaba un ataque contra una zona residencial densamente poblada de la región de Járkov para culpar posteriormente a las Fuerzas Armadas de Rusia y crear «un fondo mediático negativo».

SEIS O SIETE HORAS

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reveló que el encuentro podría llevar al menos seis o siete horas, informan medios locales. La parte rusa espera que la cumbre en Alaska sea productiva, precisó el vocero. Según él, las negociaciones entre Rusia y EE.UU. cubrirán todo el espectro de las relaciones, no solo [la cuestión de] Ucrania.

Hace poco, Peskov difundió otros detalles de la reunión. Aseveró que el avión presidencial ruso tiene programado llegar a Anchorage a las 11 de la mañana en punto, hora local, y que Donald Trump le dará personalmente la bienvenida a Vladímir Putin. «El presidente Trump lo va a recibir junto al avión», indicó.

«CUMBRE HISTORICA»

La Casa Blanca calificó la cumbre de «histórica».

«El presidente Donald J. Trump parte de Washington, D.C., hacia Alaska para una cumbre histórica», reza una publicación realizada esta jornada por la Casa Blanca en su cuenta de X, que va acompañada de un video en el que se ve cómo el mandatario aborda el avión presidencial Air Force One.

