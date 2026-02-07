Temperaturas más bajas y lluvias este sábado en Dominicana

SANTO DOMINGO.- República Dominicana se encuentra este sábado bajo los efectos de una masa de aire más fría y seca como consecuencia del desplazamiento hacia al sureste de un sistema frontal, informó el Instituto Dominicano de Meteorología.

El organismo dijo asimismo que se presentan lluvias y ráfagas de viento en las provincias de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, Barahona, Pedernales, entre otras.

La temperatura máxima oscilan entre los 28 y 30 grados Centígrados y la mínima entre los 17 y 19 grados.

an/am