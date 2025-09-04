Temblor 4.5 grados remenea Azua, GSD y otras zonas R. Dominicana

SANTO DOMINGO.- Un temblor de 4.5 grados en la escala Richter sacudió este viernes la provincia de Azua y el Gran Santo Domingo.

Ocurrió a las 9:28 de la mañana.

Su epicentro fue localizado en el municipio de Estabania, de Azua.

Hasta el momento, no hay reporte de víctimas ni daños materiales.