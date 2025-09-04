Temblor 4.5 grados remenea Azua, GSD y otras zonas R. Dominicana

SANTO DOMINGO.- Un temblor de 4.5 grados en la escala Richter sacudió este viernes la provincia de Azua y el Gran Santo Domingo.

Ocurrió a las 9:28 de la mañana.

Su epicentro fue localizado en el municipio de Estabania, de Azua.

Hasta el momento, no hay reporte de víctimas ni daños materiales.

Raudelis
Raudelis
3 minutos hace

Es bueno que las placas liberen su energia acumulada porque mientras mas tarden en ocurrir estos sismos !Mayores serian sus magnitudes y peores serian las consecuencias!

DELMALI787
DELMALI787
3 minutos hace

¿QUIÉN LE DIJO A ESTE QUE PUERTO PRÍNCIPE ESTÁ DENTRO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA? SEGÚN EL MAPA QUE DIBUJÓ. DEBE CHEQUEAR PARA QUE PUEDA TENER CREDIBILIDAD.

Collado
Collado
19 minutos hace

No pero por dios es mañana que ba a temblar porque hoy es jueves están más perdido que un hpt

Chelo
Chelo
20 minutos hace

Hoy es jueves ya en RD es viernes k gallo loco son esos periodistas o es noticia vieja

