TC: derechos fundamentales deben ser garantizados en RD

Santo Domingo, 6 nov (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) recordó este viernes la importancia de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales y de acercar a la población a los mecanismos que establece la Constitución para su protección.
En ese orden, destacó que las garantías constitucionales representan un compromiso del Estado con la dignidad humana, la prevención de los abusos de poder y la preservación del orden constitucional.
«Si los derechos son las promesas que la Constitución hace a las personas, las garantías son los instrumentos jurídicos que le dan vigencia y exigibilidad», expresó el magistrado, quien sostuvo que la labor de los jueces constitucionales trasciende la preservación formal de la carta magna y tiene como propósito asegurar la vigencia de los principios y valores que sustentan el Estado social y democrático de derecho.
En ese contexto, resaltó que la Constitución encuentra su verdadera expresión en la vida cotidiana de las personas, mensaje que inspira la campaña institucional ‘La Constitución vive contigo’, desarrollada por el TC durante noviembre, «Mes de la Constitución».
La primera Constitución de la República Dominicana fue sancionada en San Cristóbal meses después de la proclamación de la independencia de Haití.
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Claro, por eso aprobaron la nueva NARCO constitución de Abinader en el 2025. Cuando este narco gobierno caiga, ustedes iran a la cárcel con ellos.