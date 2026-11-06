TC: derechos fundamentales deben ser garantizados en RD

El TC se reunió en San Cristóbal, donde el 6 de noviembre de 1844 se firmó la primera carta magna del país, para conmemorar el 182 aniversario de la Constitución dominicana.El presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, afirmó que la fortaleza de un Estado constitucional no se mide únicamente por la amplitud de los derechos que proclama, sino por la eficacia de los medios que aseguran su protección.

En ese orden, destacó que las garantías constitucionales representan un compromiso del Estado con la dignidad humana, la prevención de los abusos de poder y la preservación del orden constitucional.

«Si los derechos son las promesas que la Constitución hace a las personas, las garantías son los instrumentos jurídicos que le dan vigencia y exigibilidad», expresó el magistrado, quien sostuvo que la labor de los jueces constitucionales trasciende la preservación formal de la carta magna y tiene como propósito asegurar la vigencia de los principios y valores que sustentan el Estado social y democrático de derecho.

En ese contexto, resaltó que la Constitución encuentra su verdadera expresión en la vida cotidiana de las personas, mensaje que inspira la campaña institucional ‘La Constitución vive contigo’, desarrollada por el TC durante noviembre, «Mes de la Constitución».

La primera Constitución de la República Dominicana fue sancionada en San Cristóbal meses después de la proclamación de la independencia de Haití.

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