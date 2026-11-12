Supermercados Nacional dedica campaña navideña a España

SANTO DOMINGO. – Supermercados Nacional presentó su campaña navideña 2026, «La Navidad Nos Une con España», una iniciativa que celebra los vínculos culturales entre ambos países mediante sus tradiciones y gastronomía.

El lanzamiento tuvo lugar en la Casa de los Vitrales, de Casas del XVI, con la participación de representantes de la Embajada de España, la Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana, ejecutivos de Centro Cuesta Nacional e invitados especiales.

Durante el encuentro, Madelyn Martínez, vicepresidenta de Mercadeo y Retail Financiero de Centro Cuesta Nacional, destacó que la propuesta busca acercar a las familias dominicanas a las costumbres españolas y ofrecer experiencias para compartir durante las fiestas.

La campaña incluye un audiovisual acompañado de una canción original compuesta por Alex Mansilla e interpretada por el cantante sevillano Luis Larr, cuya propuesta musical combina influencias españolas y ritmos dominicanos.

Como parte de la iniciativa, la cadena desarrolló una promoción que premiará a cinco ganadores y sus acompañantes con viajes de ocho días y siete noches a España. El recorrido contempla visitas a Madrid, Segovia y Toledo, además de experiencias gastronómicas y en bodegas. La promoción estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2026.

La gastronomía también ocupa un lugar destacado, con la participación de los chefs Francis Peña, del restaurante El Gallego, y Alberto Martín Cárdenas, del Club Hemingway, quienes presentan recetas que fusionan ambas culturas, entre ellas la paella española con chicharrón dominicano.

Asimismo, las sucursales ofrecerán una selección de productos españoles que incluye turrones, vinos, quesos, embutidos, conservas, dulces y otras especialidades.

Con esta propuesta, Supermercados Nacional busca celebrar las tradiciones compartidas y promover nuevas experiencias gastronómicas durante la temporada navideña.

dh/am