SP reafirma en RD hay disponibilidad de pruebas PCR, insumos y camas

Ivelisse Acosta

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud Pública (MSP) reafirmó este miércoles que en la República Dominicana hay disponibilidad de pruebas PCR y de insumos, así como camas disponibles para pacientes contagiados con Covid-19.

“En el país hay camas disponibles. Sin embargo, en un determinado centro de Salud en algún momento puede aumentar la ocupación, esto no quiere decir que en el país no haya camas. No todos los establecimientos tienen camas disponibles todo el tiempo”, explicó Ivelisse Acosta, viceministra de Salud Colectiva.

Asimismo, dijo explicó que Salud Pública tiene garantizados los insumos para las pruebas COVID-19. «No hay problemas de desabastecimiento», declaró. ´

”En 24 horas, el Laboratorio Nacional Doctor Defilló ha estado procesando las pruebas, ha habido una baja en los últimos dos días, debido a los días feriados, pero en esta semana se reflejará el aumento”, indicó.

De su lado, el doctor Ronald Ronald Skewes, director general de Epidemiología, informó que las demarcaciones con mayor número de contagiados con Covid-19 son Santo Domingo, el Distrito Nacional, La Vega, Santiago, Puerto Plata y la provincia Duarte.

Dijo que esas localidades aportan entre el 80 y 82 por ciento de los casos positivos a coronavirus.

“La densidad poblacional influye en la positividad, favorece la transmisión, estas son las provincias que producen la mayor cantidad de casos, por ello es importante la reducción de la movilidad y del contacto de las personas”, indicó.