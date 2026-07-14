Sol y temperaturas calurosas hoy en la mayor parte de R.Dominicana

El sistema anticiclónico y el polvo sahariano actuan como limitadores del desarrollo de nubes y lluvias. El calentamiento diurno y la orografía local podrían originar, durante la tarde, algunos chubascos aislados hacia las zonas montañosas.

Se han vaticinado máximas de hasta 36 grados Celsius en Santiago, Montecristi, Azua, San Juan y Barahona.

Debido a las temperaturas, el Indomet recomendó tomar suficiente agua, usar ropa ligera (de colores claros), permanecer en lugares frescos y evitar exponerse al sol «sin la debida protección» por períodos prolongados, entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, recordó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más sensibles al calor. EFE

pma