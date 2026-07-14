Sol y temperaturas calurosas hoy en la mayor parte de R.Dominicana

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Santo Domingo, 14 jul .- Este martes se registran cielos soleados y temperaturas muy calurosas en la mayor parte de la República Dominicana, debido a la incidencia de polvo del Sáhara y un sistema anticiclónico, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El sistema anticiclónico y el polvo sahariano actuan como limitadores del desarrollo de nubes y lluvias.   El calentamiento diurno y la orografía local podrían originar, durante la tarde, algunos chubascos aislados hacia las zonas montañosas.

Se han vaticinado máximas de hasta 36 grados Celsius en Santiago, Montecristi, Azua, San Juan y Barahona.

Debido a las temperaturas, el Indomet recomendó tomar suficiente agua, usar ropa ligera (de colores claros), permanecer en lugares frescos y evitar exponerse al sol «sin la debida protección» por períodos prolongados, entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, recordó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más sensibles al calor. EFE

pma

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Tulio Marr
Tulio Marr
51 minutos hace

No se puede hacer el amor días así !! Eduardo Guillermo te amo !

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molodron
molodron
1 hora hace

48 celsius seria genial

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Tulio Marr
Tulio Marr
50 minutos hace
Responder a  molodron

Hijo de peeerrra !! Dime dónde nos desgraciamos a machetazos !!

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