¿Qué podemos esperar de la octava y última temporada de Juego de Tronos?

Ante el inminente estreno de la octava temporada de la serie norteamericana Juego de Tronos (Games of Thrones en inglés), son muchos los rumores sobre su última temporada, cuya fecha de estreno será el próximo mes de abril.

Durante los Globos de Oro de 2019 se desvelaron algunos detalles de la octava y última temporada de esta serie de HBO que llegó a dejar boquiabiertos a la gran mayoría de los telespectadores.

HBO emitió un video anunciando sus próximos estrenos, donde por supuesto se incluía Juego de Tronos. A continuación, comentaremos que derroteros puede tener el final de la serie, sus éxitos y alcance en la sociedad.

El final de una serie de 8 temporadas

Son muchos los rumores y teorías sobre el final de una saga que dura más de un lustro desde que en abril de 2011 se estrenara en muchos países.

Juego de Tronos fue construyendo toda un espectáculo lleno de personajes que impactan al espectador . En cada temporada, las diferentes familias reales procedentes de los 7 reinos hicieron y deshicieron hasta llegar a un clima en el que tan sólo importa la gran guerra de todas, la del ejército de los muertos y los reinos que confluyen en tierras de los 7 Reinos.

En el video emitido por la HBO durante la gala de los Globos de Oro 2019 se pudo escuchar a Sansa Stark decir que “Invernalia es suya, su majestad” haciendo referencia a Daenerys Targaryen, madre de los dragones, indicando que Invernalia se pondría a los pies de su nueva reina .

Para el punto final de la serie podemos esperar cualquier final y es que la dirección de la serie ha tomado medidas extremas para evitar cualquier filtración. Tal es el extremo que los mismos actores no tenían el guión de los episodios y debían sacar toda su profesionalidad para actuar, llevando un pinganillo que les decía qué líneas había que decir escena a escena.

El éxito de la serie “Game of Thrones”

Juego de Tronos es una de las series más importantes de la actualidad . La exitosa serie de televisión está inspirada en la serie de libros del autor George R.R. Martin que ha obtenido un gran número de premios. Cada vez que se lanzaba una nueva temporada (y ahora no es excepción) se crea una gran expectación alrededor de todo el equipo que conforma la serie, teniendo la productora incluso que pagar a los hackers para que no difundieran episodios aún no lanzados.

Este espectáculo televisivo ha traspasado fronteras en cada una de sus tramas, en los grandes giros y algunos finales tristes. Sus escenarios extraterrenales y sus fantásticos edificios llenos de historia y personajes también son bien reconocidos. Es por todo ello que Game of Thrones ha tenido tanto éxito y ha creado todo un ejército de seguidores alrededor del mundo.

Prueba de ello son los numerosos galardones y premios obtenidos, tanto por la serie como por sus actores, como es el caso de Peter Deinklage, que en 2018 recibió el premio al mejor actor de serie drama en los Emmy Awards.

El universo de Juego de Tronos en productos culturales de masas

Juego de Tronos es todo un conglomerado de productos que van más allá de la serie. Su historia es tan popular que se han creado numerosos productos de entretenimiento, tanto digitales como físicos. No se puede obviar que cuando un producto audiovisual se hace tan popular, otras empresas se compran una licencias para poder utilizarla en otros productos, como es el caso del conocido juego de rol de mesa de Catan titulado “Juego de Tronos: La Guardia de la Noche”, con un tiempo de juego estimado de entre 60 y 90 minutos, o el juego de tablero y figuras de miniatura de Edge, llamado “Canción de Hielo y Fuego”.

Por su parte, los juegos digitales tampoco se quedan atrás y por eso Betway Casino tiene la licencia de Game of Thrones: Online Slot creado por Microgaming y en la que el jugador queda inmerso en el universo de la serie por la música y los visuales ofrecidos; por su parte Warner Bros tiene la licencia para un juego de móvil titulado “Game of Thrones: Conquest” y que está colgado en la tienda de Android dentro d el acategoría de estrategia y con 4 estrellas de valoración.

Sea como sea que termine esta gran serie, seguro que quedará para la posteridad cada una de sus escenas, localizaciones, making off, guiones y otras anécdotas de una de las series más vistas de las últimas décadas.