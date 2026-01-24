Leonel Fernández juramentará miembros de la FP este sábado

Leonel Fernández.

SANTO DOMINGO.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) Leonel Fernández, juramentará este sábado nuevos miembros de esta organización en el Distrito Nacional y en el municipio de Villa Altagracia.

En documento remitido a ALMOMENTO.NET el partido informó que las mismas forman parte del proceso de fortalecimiento y crecimiento sostenido de la organización a nivel nacional.

La primera actividad está pautada para las 11:00 de la mañana en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, en el Distrito Nacional, encabezada por Fernández.

A las 4 de :00 p.m. se trasladará a Villa Altagracia para encabezar la juramentación de nuevos miembros provenientes de los distritos municipales La Cuchilla y Medina, en un encuentro en el local de la Asociación de Productores Orgánicos de Villa Altagracia.

«Estas actividades forman parte de la estrategia de expansión territorial y consolidación orgánica que impulsa la Fuerza del Pueblo, con énfasis en la integración de nuevos liderazgos comunitarios, sociales y políticos en distintos puntos del país», indica el documento.

