“Si das amor cambiarás el mundo”

La actual crisis sanitaria no es lo peor que hoy vive la República Dominicana, si no la perdida de los valores humanos entre ellos la ausencia de amor al prójimo y de ética en la sociedad, principalmente en nuestras autoridades.

El miedo y la incertidumbre que nos provoca el Covid-19, tiene solución que es, “el arte de amar” y sacar nuestra esencia de ser humano.

“Vivir correctamente ya no es una demanda ética o religiosa. Por primera vez en la historia, la supervivencia física de la especie humana depende de un cambio radical del corazón humano”. Erich Fromm

Nuestra sociedad está enferma, y su peor mal es la contaminación del alma de aquellos que manejan poder, a quienes se les ha olvidado que son seres humanos y actúan como robots o monstruos programados para dañar y destruir a otros, beneficiándose del sacrificio de su trabajo. Es tiempo de amar y de cambiar el viejo refrán: “Mientras más conozco al hombre, más amo a mi perro”.

Es tiempo de recordar que la institución más importante de toda la sociedad es la familia, porque en nuestro Estado convulsionado, sin institucionalidad ni respeto a las normas, el rol de la familia se está dejando fuera, y prácticamente ninguna institución se preocupa por respetar y promover los valores familiares.

Como ejemplo podría citar a Israel, un pueblo con una gran historia, un Estado joven con una extensión pequeña en territorio y población, pero es sin embargo uno de los más influyentes en el mundo, porque su poder reside en la familia, igual pasa en la cultura japonesa.

Imitar los buenos ejemplos es de sociedades inteligentes, y si queremos avanzar debemos hacer lo mismo, pero lamentablemente, no es así. En nuestro país la familia dominicana se está destruyendo y la principal influencia para dañarla cada vez más proviene de las autoridades públicas y de los protagonistas de los poderes fácticos.

Recientemente viví una experiencia de reflexión junto a un grupo de buenos dominicanos, y pude confirmar, una vez más, que no existe nada más poderoso en el universo que dar amor. Sin lugar a dudas, me atrevo a afirmar que si despertamos el amor en el seno de nuestras familias e irradiamos amor a los protagonistas de la política y los poderes fácticos, nuestro país, nuestra sociedad, podrá medrar y concluir el sueño de Juan Pablo Duarte.

La Biblia, en Corintios 13, La preeminencia del amor, nos habla de la fe, la esperanza y el amor, afirma claramente que el amor se sobrepone a todo y nunca deja de ser. Jesucristo dio su vida por amor a la humanidad y nos legó: “amarnos los uno a los otros o amar al prójimo como a uno mismo”.

En la novela El alquimista, de Paulo Coelho, e “Historia de dos que soñaron”, de Jorge Luis Borges, se dejan ver claramente cuáles son nuestros tesoros, y que la felicidad está dentro de cada uno; es ahí que debemos buscar, dentro de nuestro corazón y en nuestros pensamientos.

Urge que cada dominicano cultive amor dentro de su mente, alma y corazón, y para ello me permito invitarles a que a partir de este momento en que me están leyendo, se conviertan en catalizadores de amor dentro de sus familias con acciones muy sencillas, sacando un minuto cada día para mirar a sus familiares y seres queridos a los ojos, abrazarlos y decirles lo que significan para ustedes. Ejemplo: ¡Hola mamá! (papá, hijos, hermanos, amigos, compañeros, esposos), quiero que sepas que eres muy importante para mí, te amo, si en algo te he ofendido o te he fallado, te pido perdón. Y en caso de que no puedan hablar, mírenlo y abrácenlo. Ya verán los resultados.

Dar amor es la forma mágica para ser feliz. “Dar amor es la acción para cambiar al mundo. Súmate y vive”.

Dios bendiga siempre al pueblo dominicano. Todo por la Patria.

