Sergio Vargas será reconocido en congreso

NUEVA YORK.- El cantante dominicano Sergio Vargas será reconocido en el XV Congreso Hispanoamericano de la Prensa de Nueva York y el II Congreso Mundial de Universidades que se celebrará del 21 al 24 de este mes en la sede de la ONU.

Vargas será distinguido en la Gala Tribute to The Best of Best, que es parte del congreso que se desarrollará en Riccardo’s by The Bridge en Queens.