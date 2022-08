Sequía extrema en Europa; cultivos y comunidades enteras sin agua

Los campos de Rumanía se han convertido en cementerios de girasoles. Las fuertes olas de calor han secado hasta la muerte la producción de la temporada. Además, no ha llovido desde mayo y la sequía está acabando con otros cultivos. Los agricultores no esconden su resignación.

«No hay nada que podamos hacer, cada uno tendrá que resolverlo por su cuenta. El maíz está seco. Todo está seco. No habrá maíz, ni siquiera una cuarta parte de la cosecha. Algunos podrán recoger algo de aquí y de allá, pero muy poco. Nada en absoluto», expresó un granjero rumano.

Italia

La ribera del Po sufre la peor sequía de los últimos setenta años y se acaba de aprobar el estado de emergencia en cinco regiones, con 36 millones de euros destinados sobre todo a los agricultores. Sin embargo, las ayudas no pueden combatir contra las consecuencias de la guerra en Ucrania.

«No puedo determinar la pérdida económica sólo porque, por ejemplo, el precio de los fertilizantes que utilizamos aumentó de 40 euros a 120 euros por quintal. Como la cantidad de arroz es baja, aún no sabemos cuál será el precio final de mercado», explica Elisa Moretto, productora de arroz.

Francia

El Gobierno aciva un gabinete de crusis por la sequía más grave jamás registrada en el país. 62 de los 93 departamentos están en alerta roja por falta de agua. las industrias más afectadas son la agrícola y la ganadera.

«Lo que me preocupa es que nos dijeron un mínimo de 48 horas y no sé cuánto durará. No tengo agua. Tendré que hervir un poco si es necesario y luego ponerla en la nevera. Es un poco más de preparación, un poco más de trabajo, por lo que podría ser más complicado si dura más tiempo», dice Léa Poupelin, encargada de una cafetería.

Países como Alemania o el Reino Unido también están padeciendo temperaturas mucho más altas de lo normal, con efectos devastadores en las reservas de agua y los cultivos.