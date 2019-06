Se produce histórico encuentro entre Trump y líder coreano Kim Jong-un

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, han celebrado una histórica e improvisada cumbre en la militarizada frontera intercoreana que ha servido para reactivar las conversaciones sobre desnuclearización, estancadas desde febrero.

Tras concluir su encuentro con Kim, Trump ha dicho que “en las próximas dos o tres semanas van a empezar a trabajar los equipos”, y que al frente de la delegación estadounidense van a estar el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el enviado especial de EEUU para Corea del Norte, Stephen Biegun.

La cita “sorpresa” surgió tras un tuit del presidente estadounidense en el que, durante una breve visita a Corea del Sur al término de la cumbre del G20 en Japón, afirmó que le gustaría reunirse con el líder norcoreano en Panmunjom, una propuesta que Kim Jon-un aceptó:

“De nuevo voy a la zona desmilitarizada… Entiendo que quieren reunirse y a mí me encantaría saludarlos. Va a ser muy corto, pero estamos en un territorio que está muy cerca. No tenemos que hacer viajes largos a otros países, así que es bueno para los dos. Veamos qué pasa. Están tratando de resolverlo. No es tan fácil”, advertía horas antes el mandatario.

Se trata de la tercera reunión entre ambos mandatarios, que antes se reunieron en Singapur y Hanoi, pero es la más simbólica, ya que ha tenido lugar en Panmunjom, el símbolo de la división entre las dos coreas y tiene como telón de fondo de estancamiento en las negociaciones sobre el desarme nuclear norcoreano.

Habrá nuevas “reuniones de trabajo”

Donald Trump, que ha hecho historia al convertirse en el primer presidente estadounidense que pisa el territorio norcoreano, ha anunciado nuevas reuniones de trabajo “en las próximas dos o tres semanas” sobre el proceso de desnuclearización. Las negociaciones quedaron en punto muerto tras la fallida cumbre de Hanói, que tuvo lugar el pasado mes de febrero.

Kim Jong-un: es “un momento histórico que pretende poner fin al conflicto” coreano

El líder norcoreano, Kim Jong-un, aseguró durante su encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la frontera intercoreana que “se trata un momento histórico que pretende poner fin al conflicto en la península” coreana.

Kim ha calificado el gesto de Trump “valiente”, poco después de que el mandatario de EEUU dijese que va a invitar al líder norcoreano a visitar Washington.

“Me alegro de verle de nuevo. No esperaba que jamás verle en este lugar”, dijo Kim tras saludarse con un apretón de manos.

El presidente estadounidense, por su parte, consideró que “están pasando cosas muy positivas” en la península a raíz del acercamiento entre Washington y Pionyang iniciado el año pasado.

Una vez en el lado surcoreano, Kim y Trump se acercaron al presidente surcoreano, Moon Jae-in, antes de reunirse en privado los gobernantes, sin que estuviera presente el surcoreano, por lo menos en las imágenes que pudieron captar los periodistas antes de que fueran invitados a abandonar la sala.