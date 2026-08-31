SDO: DNCD incauta más de 4.5 kilos de drogas y detiene a 11

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SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) incautó aquí 4,536 gramos de distintos narcóticos y detuvo a once personas durante 62 operativos simultáneos, que incluyeron seis allanamientos.

En las intervenciones, realizadas junto a fiscales, fueron ocupados 4,269 gramos de cocaína, 202 de crack y 64.2 de marihuana.

Además, las autoridades confiscaron cuatro balanzas, tres radios de comunicación, siete celulares, dos motocicletas, cinco armas blancas y 860 pesos en efectivo.

Entre los detenidos figuran Anyelo Encarnación Núñez, Merlin Manuel Morel Montero, Joel Rafael Frías Paulino, Raymond Luis Segura Sirí y Endry Starlin Sepúlveda.

Los operativos fueron realizados en los sectores Buenos Aires, Las Caobas, El Café, Engombe, Manoguayabo, Bayona, El Abanico, ensanche La Altagracia, Barrio Duarte, Hato Nuevo, Palavé, Bienvenido y La Venta, entre otros.