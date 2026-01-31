Un sábado lluvioso en gran parte de la República Dominicana

Santo Domingo, 31 ene (EFE).- La incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal genera lluvias moderadas y fuertes este sábado durante las horas matutinas en Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís.

También La Altagracia, Barahona, Pedernales, Azua, Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa; por la tarde dichas precipitaciones se incrementarán, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En horas de la tarde, las lluvias, que se esperan fuertes localmente, se dirigirán también hacia provincias aledañas a las mencionadas anteriormente como: El Seibo, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Hato Mayor, Santiago, Valverde y Puerto Plata. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 20 y 22 grados Celsius y las máximas entre 30 y 32 grados. an/am