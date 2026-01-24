Sábado lluvioso en provincias de RD a causa de una vaguada
SANTO DOMINGO, 24 ene.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó lluvias para este sábado en distintos puntos del país, debido a una vaguada, situación que mantiene en alerta verde al Gran Santo Domingo y a San Cristóbal.
Durante la jornada se esperan precipitaciones en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez.
También La Vega, Ocoa, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, San Juan, entre otras ubicadas en el litoral atlántico.
Debido a las lluvias caídas y las pronosticadas para las próximas 24 a 48 horas, el Centro Nacional de Pronóstico del Indomet emitió alertas para el Gran Santo Domingo (incluyendo el Distrito Nacional) y San Cristóbal.
an/am