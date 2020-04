RUSIA: Putin y Trump discuten sobre acuerdo de la OPEP y el coronavirus

MOSCU.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han discutido este viernes el nuevo acuerdo de la OPEP+ y la pandemia de coronavirus durante una conversación telefónica, que tuvo lugar por iniciativa de la parte norteamericana.

“Se realizó un intercambio de opiniones sobre la situación en el mercado mundial del petróleo, incluido un acuerdo que está elaborando la OPEP+ para reducir la producción [de petróleo] a fin de estabilizar los precios mundiales del crudo”, comunicó el servicio de prensa del Kremlin.

“Donald Trump informó sobre sus contactos con los líderes de varios países productores de petróleo”, señalaron desde el Kremlin, agregando que se acordó “continuar las consultas entre Rusia y EE.UU.” sobre este asunto.

Los dos mandatarios también evaluaron las medidas tomadas en Rusia y EE.UU. para combatir la propagación del covid-19, y discutieron “algunos aspectos relevantes de las relaciones bilaterales, incluida la cooperación espacial”.

Previamente, el vocero de Putin, Dmitri Peskov, declaró que Moscú considera que los integrantes de la OPEP+ han llegado a un acuerdo, subrayando que el mandatario ruso “evalúa muy positivamente el documento acordado”.

Este jueves, los integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) no lograron alcanzar un pacto para reducir la producción de petróleo en 10 millones de barriles por día, al no llegar a un consenso con México, que no se mostró de acuerdo con los términos propuestos.

Sin embargo, el viernes, el presidente mexicano, Andrés López Obrador, anunció que su país llegó a un acuerdo con Trump para disminuir la producción petrolera diaria, de acuerdo a la exigencia que la OPEP+ le hizo al país latinoamericano.

of-am