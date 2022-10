Rusia no suministrará energía a países limiten precios petróleo

MOSCU.- El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que Rusia no actuará en contra del sentido común, por lo que no suministrará recursos energéticos a los países que fijen un tope al precio del petróleo.

«Rusia no actuará en contra del sentido común, a costa suya, para pagar el bienestar de otros. No suministraremos recursos energéticos a aquellos países que limiten sus precios», comunicó Putin en su intervención en el foro de la Semana de la Energía de Rusia.

Según Gulf News, Estados Unidos está intentando conseguir el apoyo de los participantes en el mercado para limitar los precios del petróleo ruso con el fin de privar a Moscú de sus ingresos energéticos. Pero mientras los países del G7 apoyaron el esfuerzo, otras naciones como India y China continúan siendo grandes consumidores de petróleo ruso, y varios países en desarrollo se han negado a adoptar una postura firme contra Rusia.

Anteriormente, Putin ya había condenado la idea de Occidente de limitar los precios de la energía rusa. Había adelantado que el país no suministraría nada al exterior en contra de sus propios intereses.

En cuanto a la introducción de un techo a los precios del petróleo, afirmó que podría convertirse en un catalizador para establecer un techo de precios en otros sectores de la economía.

«Me gustaría señalar un punto más importante. Supongamos, como he dicho antes, que se introduce el infame techo del precio del petróleo, pero ¿quién garantiza que no se establecerá el mismo techo en otros sectores económicos? En la agricultura, los semiconductores, los fertilizantes, la metalurgia. Y no solo para Rusia, sino para cualquier otro país del mundo. Ya nadie dará esas garantías. Esto significa que algunos políticos occidentales están destruyendo la economía de mercado global con sus decisiones aventureras. De hecho, suponen una amenaza para el bienestar de miles de millones de personas», advirtió Putin en su discurso.

Además, destacó que Rusia mantendrá la producción petrolera al nivel actual hasta 2025.

«Planeamos que en 2025 tanto el volumen total de las exportaciones de petróleo como el de la extracción de petróleo en nuestro país se mantendrán aproximadamente en el nivel actual», enfatizó.

Agregó que la producción de petróleo en Rusia ya superó la recesión y se encuentra en un nivel ligeramente superior al del año pasado.

Durante la última década, continúo Putin, la producción de petróleo ruso dependió de cierta manera de equipos y servicios extranjeros, pero se planea aumentar el porcentaje del equipamiento nacional del sector hasta un 80%.

A su vez, el vice primer ministro Alexandr Nóvak adelantó cuál será el nivel de producción de petróleo que Rusia puede alcanzar al cierre de 2022.

«Creo que alcanzaremos el nivel de entre 525 y 530 millones de toneladas», dijo ante la prensa en el marco de la Semana de la Energía de Rusia.

A principios de septiembre, Nóvak había anunciado que la producción de petróleo en Rusia podría ascender este año hasta los 525 millones de toneladas.

Al cierre de 2021, la producción petrolera en Rusia se situó en 524 millones de toneladas. En 2019, Rusia batió el récord postsoviético de extracción de petróleo con 561,2 millones de toneladas.

El presidente ruso aseguró que la coordinación en la OPEP+ continuará para la previsibilidad del mercado y que esta cuestión es clave.

Según él, la posición de Rusia es que la estabilidad, los mercados energéticos equilibrados y un futuro seguro para las naciones solo pueden garantizarse mediante esfuerzos conjuntos «en un diálogo abierto y honesto, basado en los principios de responsabilidad solidaria y consideración de los intereses nacionales de cada uno».

«Este es exactamente el tipo de diálogo que mantenemos con los socios del acuerdo OPEP+. (…) Como saben, recientemente se han alcanzado nuevos acuerdos en el marco de este convenio. Tienen en cuenta, sobre todo, la dinámica de la oferta y la demanda de petróleo, así como los programas a largo plazo de la industria petrolera que, como ya he dicho, están objetivamente infrafinanciados», concluyó Putin.