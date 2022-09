RUSIA: Hay ya miles movilizados para ir a la guerra, muchos huyen

MOSCU.- Desgarradoras escenas se repiten por toda Rusia: familias despidiéndose de sus hijos, maridos, hermanos o nietos… Decenas de miles de rusos han sido llamados a filas, tras decretar el presidente Vladímir Putin una «movilización parcial». Piratas informáticos afirman haber entrado en la web del Ministerio de Defensa y haber descubierto que la lista de los «elegidos» alcanza el millón. Los medios rusos independientes afirman que Moscú está reclutando por la fuerza, incluso a los detenidos en las protestas contra la guerra. «Durante muchos años se ha llevado a cabo una movilización total en Ucrania de toda la población adulta, incluidas las mujeres, para reclutarlas en las filas de los batallones nacionalistas ucranianos y las fuerzas armadas ucranianas», ha dicho Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia. «Cincuenta y cinco mil soldados rusos han muerto en esta guerra en seis meses. Decenas de miles están heridos, mutilados… ¿Quieren más? ¿No? Entonces protesten. Luchen. Huyan o ríndanse al cautiverio ucraniano. Estas son sus opciones para sobrevivir», ha señalado Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. MAS TRAFICO EN LA FRONTERA FINLANDESA La huida es la opción elegida por muchos rusos en edad militar, ante la inminente llamada a filas. Ya no hay billetes de avión para muchos destinos y sus precios se han disparado. Otros huyen por tierra a países como Finlandia, donde el nivel de llegadas es «más alto de lo habitual», según la Guardia de Fronteras finlandesa. La Unión Europea busca una posición común ante este éxodo. Varios países europeos están considerando restringir los visados para ciudadanos rusos tanto como sea posible. RUSOS LLEGAN A GEORGIA PARA EVITAR SER MOVILIZADOS Por vía terrestre o aérea, numerosos rusos llegan a Georgia para tratar de escapar del llamamiento a la movilización parcial lanzado por el presidente ruso, Vladímir Putin. Llegan al país tras cruzar los pasos fronterizos o haciendo escala en otros lugares aprovechando que no exige visados a los rusos. Tras el llamamiento de Vladímir Putin a la movilización parcial para enviar más hombres a la guerra en Ucrania, se hicieron virales en las redes sociales numerosos vídeos que reflejan las colas en los pasos fronterizos con los países vecinos de Rusia. Países como Georgia, a donde los rusos llegan aprovechando que no se les exige visado. Euronews se ha acercado a esos jóvenes rusos que cruzan la frontera. La mayoría no quiere hablar ante las cámaras, pero los que lo hacen, califican de locura la decisión del presidente ruso. «HAY UNA COLA DE DIEZ KILÓMETROS» «Hay una cola de unos 10 kilómetros. He llegado de madrugada y solo he conseguido entrar», relata un joven ruso. «Hoy he hablado con mi amigo. Está en Krasnodar. Me ha dicho que no hay hombres en las calles. Dice que es extraño que no haya atascos, ni coches. Todos (los hombres) han desaparecido«, asegura otro. sp-am