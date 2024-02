RUSIA: Es «inaceptable» pedido de investigación de muerte Navalni

Dimitri Peskov

MOSCU, 20 Feb. (EUROPA PRESS) – El Kremlin ha tildado este martes de «inaceptable» la petición del Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, sobre una investigación «internacional» sobre la muerte en prisión del opositor Alexei Navalni.

«No aceptamos estas demandas, en absoluto. Especialmente de parte de Borrell», ha afirmado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, después de que Borrell afirmara el lunes que «Rusia debe permitir una investigación internacional independiente y transparente» sobre la muerte de Navalni.

Asimismo, Peskov ha descrito como «infundadas» y «groseras» las acusaciones vertidas por la viuda de Navalni, Yulia Navalnaya, sobre la responsabilidad del presidente ruso, Vladimir Putin, en el fallecimiento del opositor en una prisión en el ártico ruso.

«Dejo esto sin comentarios. Son acusaciones infundadas y groseras contra el jefe de Estado ruso, pero dado que Navalnaya ha enviudado literalmente hace unos días, lo dejo sin comentarios», ha resaltado, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

SOBRE COMENTARIOS DE VIUDA DE NALVALNI

Peskov ha hecho hincapié en que «no tiene conocimiento» del contenido de las declaraciones de la viuda de Navalni, quien acusó además a las autoridades de retener el cuerpo del opositor, si bien ha manifestado que «si contiene dichas palabras, no son más que acusaciones infundadas que no se fundamentan en nada y que no están confirmadas».

Navalnaya afirmó el lunes que seguirá adelante con el trabajo de su marido y recalcó que el opositor fue «asesinado» por Putin. «Debería haber otra persona en mi lugar, pero esa persona ha sido asesinada por Vladimir Putin», dijo, antes de señalar que «no tiene derecho a rendirse».

Navalni, uno de los principales opositores y críticos con el Kremlin, murió el viernes en una prisión de Siberia en la que se encontraba cumpliendo una condena de cerca de 30 años de prisión por extremismo y fraude. Sus familiares y allegados han sido informados de que su deceso se produjo a causa de un «síndrome repentino», pero por el momento no les han permitido acceder al cadáver.