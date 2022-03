Rusia continúa avance hacia Kiev y Ucrania advierte próximo ataque

En el decimotercero día de guerra en Ucrania, el Ejército ruso continúa su avance hacia la capital del país, Kiev, donde se espera un ataque «en los próximos días», según el Ministerio del Interior ucraniano.

Se recrudece la ofensiva también en los frentes de Mariúpol, en el sur, y Járkov, en el noreste, las principales zonas de combate en Ucrania.

En Jersón las tropas ucranianas intentan reconquistar el poder de la ciudad y en Odesa las fuerzas rusas intentan hacerse con la única vía libre que aún conserva Ucrania para salir al Mar Negro.

En Yitomir un bombardeo a edificios civiles ha matado a 10 personas y en Sumy han perdido la vida otras nueve, entre ellas dos niños, según los servicios de seguridad ucranianos.

No obstante, las conversaciones para habilitar corredores humanitarios comienzan a dar sus frutos y el gobierno ucraniano confirma que los civiles han comenzado a abandonar Sumy con destino a Poltava, en territorio ucraniano.

Rusia ha asegurado que permitirá también evacuaciones en Kiev, Járkov, Chernihov y Mariúpol.

ZELENSKI APARECE EN SU DESPACHO El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski ha vuelto a subir un vídeo en redes sociales caminando por su despacho.

Lo ha hecho para asegurar que no ha huido de la capital y que no tiene intención de hacerlo porque, dice, no le teme a nadie.

Por su parte, la inteligencia militar de Ucrania ha asegurado este martes que las fuerzas ucranianas han matado a un general ruso cerca de Járkov. El general Vitaly Gerasimov sería el segundo comandante ruso que muere en la invasión, pero esta información no ha podido ser verificada.

Bombardeos en la región de Mykolaiv, próxima a la estratégica Odesa.+

En la región de Mykolaiv, situada entre Jersón y la estratégica ciudad portuaria de Odesa, efectivos de emergencias ayudan a una mujer herida en los bombardeos. El Mando General de las Fuerzas Armadas ucraniano ha asegurado en su primer parte de la décima tercera jornada de la guerra que en los territorios de las regiones de Jersón y Mykolaiv ocupados por los rusos, las tropas rusas «utilizan unidades de lucha psicológica para influir en la población local». «Según la información disponible, se han creado hasta 10 grupos tácticos de lucha psicológica con tareas para realizar labores de propaganda con la población local», asegura.Rusia concentra sus ataques en el frente sur

Moscú amenaza con cerrar el flujo de gas a Alemania El temor a una guerra energética entre Rusia y Occidente ha crecido este martes después de que Estados Unidos presionase a sus aliados para que prohibieran las importaciones de petróleo ruso como castigo por la invasión de Ucrania. En respuesta, Rusia ha advertido que podría detener el flujo de gas a Alemania. «Tenemos todo el derecho a tomar una decisión coincidente e imponer un embargo sobre el bombeo de gas a través del gasoducto Nord Stream 1», ha expresado el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak. Novak también ha avisado que los precios del petróleo podrían duplicarse hasta 300 dólares el barril si EE.UU. y sus aliados prohíben las importaciones de petróleo ruso, una fuente crucial de ingresos.

EE.UU. acusa a Rusia de reclutar mercenarios sirios Estados Unidos ha acusado a Rusia de reclutar mercenarios sirios con experiencia en guerrilla urbana para luchar en Ucrania. «Creemos que los informes de que están reclutando combatientes sirios para aumentar sus fuerzas en Ucrania son ciertos», ha dicho el portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., John Kirby.»Es interesante que el señor Putin se encuentre utilizando combatientes extranjeros», ha dicho al señalar que, según el Pentágono, Rusia ha comprometido prácticamente todas sus fuerzas de combate en Ucrania en los últimos meses, que Washington estima en más de 150.000 efectivos.

CREEN RUSIA RECLUTA COMBATIENTES SIRIOS

El diario estadounidense Wall Street Journal informó este domingo que Moscú había comenzado en los últimos días a reclutar combatientes sirios para emplearlos en la toma de zonas urbanas. Un funcionario del país también había declarado al medio que algunos combatientes sirios ya estaban en Rusia, preparándose para unirse a los combates.Sin embargo, el Pentágono no tiene «perfecta visibilidad» sobre quiénes están siendo reclutados para unirse a la ofensiva rusa ni cuántos, ha reconocido Kirby.Rusia participa desde 2015 en el conflicto sirio junto al régimen del presidente Bashar al-Assad. El presidente de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov, antiguo rebelde convertido en aliado del Kremlin, ha compartido vídeos de combatientes chechenos en Ucrania y ha dicho que algunos han muerto en las batallas.

Daños en un instituto nuclear de Járkov sin «consecuencias radiológicas» El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia especializada de las Naciones Unidas, ha dicho este lunes haber recibido informes de que proyectiles de artillería han dañado una instalación de investigación nuclear en Járkov sin «consecuencias radiológicas».»Ucrania informó al OIEA que una nueva instalación de investigación nuclear que produce radioisótopos para aplicaciones médicas e industriales había sido dañada por bombardeos», ha señalado en su cuenta en la red social Twitter. La agencia de la ONU, con sede en Viena, ha añadido que no se ha informado de un aumento de los niveles de radiación en el lugar.La instalación afectada forma parte del Instituto de Física y Tecnología de Járkov, un instituto de investigación que produce material radiactivo para aplicaciones médicas e industriales. Pero «el inventario de material radiactivo en el sitio es muy pequeño», ha asegurado el OIEA.iega.