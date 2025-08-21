Rusia califica de «inaceptable» desplegar tropas en Ucrania

Serguéi Lavrov

MOSCU 21 Ago.- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha valorado como «inaceptables» las propuestas de los países europeos que pretenden desplegar tropas extranjeras en territorio ucraniano, una de las demandas más solicitadas por Kiev como garantía de seguridad una vez se logre un hipotético acuerdo de paz.

«Esto será absolutamente inaceptable para Rusia y para las fuerzas políticas sensatas en Europa», ha dicho Lavrov este jueves durante la visita de su homólogo de India, Subrahmanyam Jaishankar, según recoge la agencia de noticias Interfax.

Lavrov ha señalado que espera que finalmente los responsables de estos planes sólo estén intentando «llamar la atención» y ha asegurado que ya en la primera cumbre de Estambul en abril de 2022 se acordaron unas garantías de seguridad para Ucrania basadas «en el principio de seguridad colectiva».

«Esas garantías de seguridad que se acordaron por iniciativa de la delegación ucraniana en Estambul en abril de 2022 cuentan con nuestro apoyo (…) todo lo demás, todo lo unilateral, son iniciativas absolutamente inútiles», ha dicho.

Lavrov ha aprovechado para dedicar un guiño a la Administración Trump, a la que ha encomiado sus «esfuerzos» para lograr la paz en Ucrania, a pesar, ha dicho, de los que dedica Kiev a, supuestamente, boicotear las iniciativas de Washington.

Así, ha asegurado que las autoridades ucranianas –cuya legitimidad ha puesto en duda–, auspiciadas por sus «patrocinadores occidentales», van en contra de los «esfuerzos» del presidente Trump, con quien el Kremlin, ha destacado, ha estado cooperando de manera activa para lograr «soluciones sostenibles a largo plazo».

Con motivo de la reunión que Trump ha mantenido por separado con Zelenski y el presidente ruso, Vladimir Putin, y ante la posibilidad de un cara a cara entre ambos, se ha reactivado el debate acerca de las garantías de seguridad para Ucrania una vez se logre alcanzar algún tipo de acuerdo de paz.

Los grandes socios europeos de Ucrania –Reino Unido y Francia– han sacado a relucir nuevamente su propuesta de desplegar un contingente de paz en Ucrania para satisfacer a un Zelenski que da por seguro esta iniciativa y que no se sentará a negociar con Putin hasta obtener certezas sobre esta y otras garantías.

of-am