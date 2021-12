RUSIA: Aumenta la tensión en la frontera entre Ucrania y Moscú

MOSCU.- No son soldados profesionales, pero defenderán el país si así toca hacerlo. Se trata de ciudadanos ucranianos, civiles, que entrenan a las afueras de Kiev ante una posible invasión rusa.

Entre ellos hay arquitectos, comerciantes, investigadores, que emplean sus fines de semana en aprender a manejar Kalashnikovs, lanzar granadas, y en definitiva, estar preparados para lo que tenga que pasar. La situación en la frontera les convierte en reservistas.

«Creo que puede haber otra ronda de agresiones», cuenta Maryana, comerciante. «Ahora estamos trabajando más intensamente, aunque espero que no tengamos que utilizar estas habilidades».

«He estado viviendo con el pensamiento de que hasta que no le demos un buena bofetada en la cara a Rusia no nos dejarán en paz durante ocho años», dice por su parte Denis. «Siempre acaban con los débiles. Si no resistimos, esta invasión seguirá durante mucho tiempo».

of-am