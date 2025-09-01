Rusia apoya propuesta China para sistema gobernanza global

Vladímir Putin y Xi Jinping

CHINA.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró este lunes que la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) podría asumir el liderazgo en el proceso de formación de un sistema de gobernanza global más justo.

Al intervenir en una reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS, el presidente de China, Xi Jinping, presentó una iniciativa de «gobernanza global» con la que pretende construir un mundo más «justo y equitativo». «Espero trabajar con todos los países por un sistema de gobernanza global más justo y equitativo y avanzar hacia una comunidad de futuro compartido para la humanidad», afirmó.

Tras ello, el mandatario ruso dijo que la parte rusa «escuchó atentamente» todo lo que propuso Xi. De acuerdo con sus palabras, la iniciativa es relevante en una situación en la que «algunos países siguen sin renunciar a su afán de dictadura en los asuntos internacionales».

Moscú apoya la iniciativa de Pekín, indicó Putin, agregando que Rusia ya está lista para comenzar a debatir propuestas concretas.

«Precisamente la OCS podría asumir el liderazgo en los esfuerzos por crear un sistema de gobernanza global más justo y equitativo, que se basaría en la primacía del derecho internacional y en las disposiciones fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Sería verdaderamente equilibrado y tendría en cuenta los intereses del mayor número posible de países, garantizando las oportunidades para su desarrollo sostenible y su seguridad», subrayó.

Principios de la iniciativa

El líder chino enumeró los cinco principios en los que quiere basar el futuro sistema de gobernanza global. El primero es que los países deben adherirse a la igualdad soberana, que significa que «todos los países, independientemente de su tamaño, poder adquisitivo y riqueza, participan, toman decisiones y se benefician por igual de la gobernanza global», indicó Xi.

El segundo principio es que todos los países deben respetar el derecho internacional. El tercer principio prevé el multilateralismo.

Según el cuarto principio anunciado por el presidente chino, las naciones deberán promover un enfoque centrado en las personas, y para hacerlo tendrán que promover «una reforma y mejora del sistema de gobernanza global para garantizar que las personas de cada nación sean actores y beneficiarios».

El quinto y último principio llama a centrarse en tomar medidas concretas. «Debemos adoptar un enfoque sistemático e integral para coordinar las acciones globales, movilizar plenamente los diversos recursos y esforzarnos por lograr resultados más visibles», sostuvo Xi.