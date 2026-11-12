Rosalía y Javier Bardem rodarán película en R. Dominicana

SANTO DOMINGO. – Los actores Rosalía y Javier Bardem compartirán reparto en «Wet», una película dirigida por la cineasta Alma Har’el que tendrá como escenario de rodaje a República Dominicana, informó la revista especializada Deadline.

El proyecto también contará con las actuaciones de Rebecca Ferguson, Odessa A’zion y Connor Storrie. Según las informaciones publicadas, la producción podría comenzar en 2027 en territorio dominicano.

La trama se mantiene bajo reserva, aunque versiones de medios especializados apuntan a que sería un drama familiar ambientado en un yate de lujo, con una historia centrada en disputas por el control de una gran empresa de comunicación.

El guion está a cargo de Har’el, quien también dirige el proyecto, junto a Christian Stangeby.

La participación marcará un nuevo paso de Rosalía en la actuación. La cantante española debutó en el cine con una breve aparición en «Dolor y gloria» (2019), de Pedro Almodóvar, y posteriormente participó en la tercera temporada de la serie «Euphoria».

Por su parte, Bardem cuenta con una amplia trayectoria cinematográfica, mientras que Ferguson es conocida por sus papeles en «Dune» y «Silo». A’zion participó en «Marty Supreme», junto a Timothée Chalamet, y Storrie forma parte del elenco de «Heated Rivalry».

Har’el dirigió anteriormente «Honey Boy» (2019), protagonizada por Shia LaBeouf y presentada en festivales internacionales como Toronto y Sundance.

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