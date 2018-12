Romeo Santos llega a la RD para su concierto en el estadio Olímpico

SANTO DOMINGO.– El bachatero Romeo Santos llegó este jueves al país por el Aeropuerto Internacional de El HIguero, para concluir el sábado su gira mundial “Golden”, en un espectáculo que se realizará en las instalaciones del eEstadio Olímpico.

El artista cantará para su público dominicano una selección de canciones que podrían hacer que esa noche suban junto a él grandes invitados.

El empresario Saymon Díaz reveló que las boletas están vendidas en un 85 por ciento, y el montaje estará listo en su totalidad, en las próximas horas.

El concierto

En el ambiente del entretenimiento dominicano hay un tema que es común en estos días: el tan esperado concierto de Romeo Santos en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, el próximo sábado. Saymon Díaz, productor local del evento, ofreció ayer detalles que tienen que ver con la participación especial del merenguero Ala Jaza y del cantante urbano El Alfa, quienes tendrán a su cargo la apertura.

Al ser cuestionado sobre los invitados de Romeo, también dejó entrever que el dúo boricua Wisin & Yandel podría ser uno de ellos, aunque no abundó en ese tema. “Lo que sí te puedo decir es que este concierto va a romper todos los esquemas” y superará las presentaciones del 2008, 2012 y 2014. Adelantó que “El chico de las poesías” ofrecerá un concierto de aproximadamente tres horas.

“Serán dos contrapartes importantes y un DJ, quien estará en tarima a partir de las 6:00 de la tarde. A eso de las 7:00 ó 7:30 p.m. saldrá Ala Jaza y más tarde, tipo 8:30 de la noche, estará El Alfa. Es decir, que desde que las puertas abran, a las 4:00 de la tarde, hay música”, detalló Díaz durante un encuentro con la prensa frente al imponente escenario que se levanta en el Estadio Félix Sánchez.

Ala Jaza está feliz

Sobre su participación en el “Golden Tour 2018”, que se realizará el próximo sábado, Ala Jaza reveló a elCaribe que fue el propio Romeo, a través de Amelfis Díaz, quien lo contactó.

“La verdad es que aún estoy sorprendido, porque él me mandó a llamar. Hace como dos semanas que Amelfis, su mánager, me llamó y me dijo que Romeo quería que asistiera al concierto”, contó. El intérprete de “Te soñé” dijo que desde ya se está preparando para dar lo mejor de sí ante un público tan especial como el que sigue al “Rey de la Bachata”.

Los organizadores esperan recibir unos 60 mil espectadores en el cierre de este “Golden Tour”, el cual logró éxito en estadios de Estados Unidos, Europa, Israel, Argentina, Puerto Rico y diferentes países de América Latina. Esta gira se desprende del más reciente material discográfico de Romeo.

Seguridad

Para mantener la seguridad del público que asista a este concierto, la producción ha dispuesto un dispositivo de cerca de 500 agentes, de tres empresas diferentes. Además, estarán integrados miembros de distintas agencias del orden público del Estado y se incluirán cárceles móviles “para que la actividad fluya de manera positiva para todos los asistentes”.



Como parte del patrocinio al concierto de Romeo Santos, Alcatel, una marca de TCL Communication, y ALTICE Dominicana, llevará ganadores a este evento. En ese sentido, las marcas estarán ejecutando acciones durante esta semana, como la rifa de boletas en programas radiales específicos, trivias con artículos promocionales y la entrega de equipos, específicamente Alcatel 5V, a personalidades, quienes serán las primeras en el país en experimentar las características de alta tecnología que este teléfono ofrece, y que se lanzará en el mercado a principios de 2019.

of-am