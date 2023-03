Romeo reacciona molesto ante prohibición; muchos la apoyan

SANTO DOMINGO.- Romeo Santos, cantante y compositor de bachata de origen dominicano, reaccionó molesto este viernes ante la medida de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía de prohibir la difusión por la radio y televisión del país del tema “La Suegra”, que él compuso y grabó.

Tildó de «amarillistas, ignorantes, sonidistas» a los miembros de la entidad oficial y como respuesta dispuso que fuera lanzado por internet este mismo viernes el video que sobre ese tema fue grabado hace cinco meses.

DECLARACIÓN

Sobre la medida de la Comisión, Romeo Santos emitió este viernes la siguiente declaración:

«Irónicamente grabamos el vídeo de ‘Suegra’ Septiembre del año 2022. No estaba en mis planes lanzarlo por ahora. Sin embargo a raíz de esta censura en las emisoras de RD, voy adelantar mis planes. (OJO): Hay que ser muy amarillistas, ignorantes, sonidistas o las tres cosas para no poder notar que la canción tanto como el vídeo solo fue con intenciones de homenajear UNA VEZ MÁS la dominicanidad».

El pasado lunes 27 de febrero el artista había emitido otra declaración, luego de enterarse de las objeciones que un l dirigente político local estaba haciendo al tema “La Suegra”. El texto de la misma fue el siguiente: “Entre muchas cosas favorables, el dominicano se distingue por su jocosidad y creatividad. Otro elemento que nos caracteriza es nuestro humor negro. Quizás, mientras algunos en mi posición se desanimarían de representar una cultura hermosa, pero en ocasiones difíciles de complacer, yo sigo orgulloso de mis raíces quisqueyanas”.

SOBRE ROMEO SANTOS

Santos, cantante y compositor de bachata y reguetón de 41 años de edad, nació en El Bronx, Nueva York, hijo de madre puertorriqueña y padre dominicano, ama de casa y trabajador de la construcción, respectivamente.

Subió al estrellato como miembro del grupo musical Aventura, con el cual lanzó 5 álbumes de estudio: Generation Next (2000), We Broke the Rules (2002), Love & Hate (2003), God’s Project (2005), The Last (2009).

Santos dejó esta banda en abril de 2011 y comenzó su carrera como solista. Es el compositor de casi todos los temas que ha lanzado, incluso con el grupo Aventura.

LA PROHIBICIÓN

La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) prohibió mediante una resolución la difusión por radio y televisión del tema “La suegra”, de Romeo Santos, por considerar que posee un lenguaje “inapropiado, desconsiderado y atropellante”.

Joseph Báez, presidente de la institución, explicó que el tema no podrá difundirse en territorio dominicano ya que Santos usó expresiones inapropiadas como “era tu maldita madre” y “porque tiene un doctorado en joderme”.

La medida fue adoptada luego de que el abogado y político Víctor Pavón sometiera una instancia exigiendo a ese organismo fuera prohibido dicho tema, por considerarlo lesivo e incentivador de la violencia contra la mujer.

Pavón, presidente del Movimiento Unidad, Renovación y Orden (MURO), también presentó junto a un equipo de profesionales del derecho un recurso de intimación ante el departamento de violencia de género de la Procuraduría General de la República con la misma solicitud.

MAYORIA ALABA LA PROHIBICIÓN

La medida de la Comisión se ha producido en momentos en que había en República Dominicana una creciente crítica a esta entidad oficial por su falta de acción ante docenas de temas musicales dirigidos a la juventud, los cuales contienen letras de alta vulgaridad y agresividad.

Aunque la prohibición del tema de Romeo ha sido criticada por algunos, una mayoría de dominicanos la ha elogiado y está exigiendo que sea extensiva a los demás géneros musicales.

